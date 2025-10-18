今日新聞8分鐘｜華懋大廈大火 烈焰包圍｜01揭電騙首腦香港大本營

獅子山男子疑墮崖200米 救援人員尋獲遺體 由直升機吊起

獅子山有人墮崖身亡。今日（18日）上午9時57分，警方接獲途徑行山人士報案，指發現一名男子倒臥距離獅子山山頂約200米位置，呼叫沒有回應。消防及救援人員接報，在獅子山郊野公園集合，隨後上山搜救；政府飛行服務隊直升機亦到場協助。人員其後接觸到事主，但經檢驗證實已經身亡，隨即將遺體吊運到政府飛行服務隊總部。

群漢闖山頂獨立屋指戶主為詐騙犯 勒索200萬無果釀打鬥 警拘4人

港島山頂和福道一間獨立屋，昨晚（16日）發生離奇入屋勒索及打架案。消息稱，昨晚9時48分，4名男子駕車抵達上址，闖入該獨立屋後自稱為「公安」，指44歲男戶主為內地詐騙案的通緝犯，向對方索取200萬元，否則要跟他們離開，恫嚇稱：「如果唔畀二百萬，就夾你返大陸！」戶主當時正在屋內與兩男友人聚會，兩幫人隨即發生爭執，期間戶主一名友人動武，打傷對方一人。

諾貝爾物理學獎得主楊振寧逝世 享年103歲

新華社公布，著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧，因病於2025年10月18日在北京逝世，享年103歲。

中環華懋大廈三級火3人送院 火勢個多小時後受到包圍

中環發生火警。今日（18日）下午4時24分，警方接獲多個報案，指中環干諾道中34-37號華懋大廈後巷有棚架發生大火，濃煙直沖半空，現場據報傳出爆炸聲，有3名男子被困升降機內。消防正趕往救援，出動3隊煙帽隊及動用2條喉灌救，火警於下午4時36分升為三級火。現場所見，路面有不少被燒毁的棚架竹枝及灰燼。

太子集團陳志調查｜關聯公司擁市值30億尖沙咀商廈 經營證券保險

柬埔寨經營電訊詐騙園區的太子集團創辦人陳志遭美國起訴和制裁，約1200億港元的比特幣資產遭凍結。美國詳細列出多個與他相關的公司和個人，遍佈中國大陸、香港、台灣、新加坡、柬埔寨及多個其他地區。《香港01》系列報道，將揭開陳志的發迹史，以及如何染指不同地區的生意。

黃仁勳：Nvidia中國市佔率從95%歸零 傷害中國的事往往更傷美國

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳近日表示，由於美國實施的出口限制，導致英偉達無法向中國企業出售其先進產品，該公司在中國先進晶片市場市佔率已從95%降至零。黃仁勳又指：「損害中國的事情往往也會損害美國，甚至更糟。」

英國安德魯王子醜聞纏身 宣布放棄王室頭銜

英國安德魯王子（Prince Andrew）周五（10月17日）發表聲明，表示因多項針對自己的指控，決定不再使用自己的王室頭銜。此前，安德魯因涉及與已故美國「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關的性交易案件，而備受爭議。