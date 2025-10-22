建造業薪酬2025｜工會公布16工種下月起15凍薪　僅挖掘機加約3.2%

工程量不足，失業率高及外勞增加等問題困擾建造業，建造業總工會今日（22日）宣布本年度薪酬調整幅度，下月起，16個工種中，除挖掘機工人加3.2%外，其餘工種薪酬維持不變。工會表示，建造業正面臨經濟轉型，行業就業面對不少挑戰，總工會期望特區政府能夠繼續積極振興本港經濟，同時呼籲僱主僱員同舟共濟，共渡時艱。



（資料圖片/廖雁雄攝）

13工種連續兩年凍薪 鋁質工更至少無人工加三年維持日薪$1500

比較去年10月建造業總工會公布的薪酬調整幅度，當時亦只有兩個工種、即金屬棚架及挖掘機工種加薪，即其餘13個工種今年是連續兩年凍薪，餘下的鋁質工更是至少第三年凍薪，日薪維持在1500元。

（建造業總工會網頁）

挖掘機工人加薪3.2% 日薪加$50至$1600

建造業總工會在今年9月至10月期間向工會會員進行問卷，調查今年就業及薪酬情況，並與各屬會及建造業界持份者，就目前及未來市場需求情況進行商討。建造業總工會決議從下月1日起，上調挖掘機工人薪酬3.2%，由日薪1550元增加至1600元，其他工種包括扎鐵、模板、混凝工、坭水、油漆、喉管、木匠、搭棚、金屬棚架、平水及測量、金屬工、天花間隔、雕刻木器、雲石及鋁質工則維持不變。

建造業總工會表示，冀望港府繼續與建造業界及勞工界打好多管齊下「組合拳」，加強本地培訓及推動行業使用科技增加生產力，支援工友「調位」，繼續推動再就業技能培訓、就業配對服務。