今日新聞8分鐘｜花店疑阻街店員被帶走｜港大站外中年漢被斬傷腳

有片｜啟德地盤棚架起火 冒出大量濃煙230人疏散 疑煙頭肇禍

啟德有地盤發生火警。今日（29日）上午10時許，啟德協調道12號一個地盤的棚架及圍網起火，冒出大量濃煙，多名途人報案求助。消防接報派員到場開喉灌救。

有片｜粉嶺SUV掃水馬翻滾 司機手傷見骨 龜途創辦人憶救人經過

粉嶺公路前日下午（25日）發生驚險車禍，一輛白色SUV失控狂掃水馬，嚴重損毀，男司機手傷送院。救援動物組織「龜途」創辦人兼義工阿邦，與未婚妻恰巧駕車路經，車cam拍到失事經過，可見涉事私家車360度翻滾，碎片飛散，氣袋彈出。

學過急救的阿邦第一時間施援，協助受傷司機止血，「一截前臂骨外露，鮮血不停湧出‥‥‥」他憶述救人經過時，同時呼籲大家在能力範圍以內伸出援手，慨嘆：「冇一個（路經駕駛者）問要唔要幫手，淨係影相。」

西區小巴無人駕駛溜前 司機救車不果倒地 鐵騎士伸援手│車CAM

西區堅尼地城周二（28日）發生車禍，一輛專線小巴疑「無人駕駛」下在斜路溜前，撞向一間便利店櫥窗始停下。意外過程被一輛的士的車CAM拍下，可見當時的士司機及時煞車，否則會被小巴衝前殃及。

新界北警察總部男警為佩槍上彈時走火 幸無傷亡

位於大埔的新界北警察總部發生槍械走火事故。今日（28日）一名男警在新界北警察總部入彈區內，懷疑佩槍走火射出一發子彈。事件中幸無人受傷。警方正調查事件。

有片｜紅磡花店疑阻街 店員拒交身份證被帶走 食環署：拘控1人

紅磡曲街一間花店昨日（27日）因被指將貨物擺放於店外，食環署及警方人員帶走一名女子調查。網上流傳一段片段可見，現場有約10名食環署人員及數名警員，該女子被兩名食環女職員及女警反手帶走，其間她曾輕微扭動身體，有人即在旁高聲喝令「行呀！唔好郁呀！」。

被帶走的女子今接受《香港01》訪問時稱自己是店員，當時放在店外的花束為顧客短暫放下，並非店方放置，強調自己沒有違規。當食環署要求其出示身份證以發出傳票時，她拒絕要求，最終驚動警方到場並將她帶署。

食環署回覆指，當區居民曾向區議會反映曲街一帶多間店舖阻街，故食環署及警方會定期在有關地點進行聯合執法行動。昨日行動期間，拘控一名拒絕出示身份證明文件的涉嫌違例人士，並落案控以相關罪名。

港鐵香港大學站外 43歲漢被陌生男斬傷腳 重案組追緝疑兇

名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年突告失蹤後，警方欲與其前夫鄺港智聯絡，惟鄺當時因曾涉盜竊案被通緝，鄺母李瑞香涉誤導警員稱她不知其子去向，事後卻被發現她與子同住於蔡名下的單位，李更曾致電蔡母自稱「身有屎」，著蔡母不要向警方披露與其子有聯絡。李早前在區域法院被裁定妨礙司法公正罪成，法官陳廣池今(28日)判刑時形容本案正好說明「慈母多敗兒」的道理，並指若李能大義滅親，或可免兒子一錯再錯，判李入獄18個月。

中國確認習近平特朗普明釜山會晤 外交部：願共同努力取積極成果

中國外交部10月29日正式公布，中國國家主席習近平將於10月30日在韓國釜山同美國總統特朗普（Donald Trump）舉行會晤。發言人指兩國元首將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大問題深入溝通，中方願同美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果。

特朗普訪日遇國旗未立定敬禮 高市早苗被嚇至目瞪口呆｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月28日訪問日本期間，與日本首相高市早苗在迎賓館舉行會面。從一段新聞影片可見，在與高市早苗一同檢閱日本儀仗隊時，特朗普無視日本國旗逕自向前走，被他拋在身後的高市早苗一臉愕然只能張開口，在向兩國國旗鞠躬後才催步向前追回特朗普的步伐，整個過程十分尷尬。

直擊小巴半數乘客無扣安全帶 多為2類人 市民：警放蛇後多注意

警方早前在小巴「放蛇」，就乘客無佩戴安全帶，向31人發出傳票。到底「放蛇」後，有否「警醒」小巴乘客要扣安全帶？記者今日（27日 )搭兩趟小巴直搫，兩趟都遇上約一半人有戴、一半人無戴安全帶，多為長者及中年乘客，情況與網上流傳警方「放蛇」時的情況相若。

有市民表示，平時搭小巴未有習慣佩戴安全帶，有人指上車時忘記，亦有人指安全帶勒住不舒服，得知警方會「放蛇」後，會多注意配戴安全帶。

重陽節｜鑽石山墳場掃墓者稱祭品售價與往年相若 食環署設防蚊站

今日（29日）是重陽節，大批市民到鑽石山墳場掃墓，拿着大包小包的祭品到場。有市民認為祭品售價與往年相若，雖然經濟不景，但購買祭品預算沒有減少，與去年相若。另外，鑽石山墳場一向是多蚊之地，食環署設置「防蚊站」，擺放多支蚊怕水供市民使用，有人則表示今日蚊不多。