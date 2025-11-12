今日新聞8分鐘｜醫生疏忽致病人亡獲放｜斬海關疑犯元朗街頭被捕

有片｜屯門青山醫院臨時工地鐵皮倉陷火海 異味飄至附近輕鐵站

屯門發生火警。今日（11日）傍晚6時15分，警方接獲多個報案，指青松觀路15號一建築物起火，傳出燒焦味及冒出濃煙。網上影片可見，起火位置火光熊熊。

消防到場後證實為青山醫院對開空地一間鐵皮貨倉失火，花約20分鐘將火救熄，正調查起火原因。火警中，幸無人受傷，毋須疏散。目擊者指，輕鐵青松站亦聞到火警傳出的異味。

長沙灣搶袋｜中年漢當街被扯跌露股 警拘兩少年 揭換衫轉車逃捕

一名中年漢於上周五（7日）深夜，在長沙灣元州街遭2名男子當街搶袋，他拼命反抗，3人一度扭作一團，事主更被扯跌倒地「露股」，最終力保不失，疑犯逃去。片段在網上瘋傳，引起熱議。

警方今日（11日）交代案情時表示，昨日（10日）拘捕兩名年僅15及16歲的非華裔少年，兩人報稱為學生，案發後曾更衣及乘搭不同交通工具逃走。警方指拉扯時間超過1分鐘，痛斥疑犯目無法紀，正調查他們犯案動機。

入境處反黑工拘21人 揭菲傭於僱主車場開工 無牌教越野電單車

入境處一連8日（4至11日）在全港各區進行代號「劍魚」反非法勞工行動，拘捕14名黑工和7名僱主。

行動中，揭發2名男菲傭，於僱主開設的越野電單車場，另收500至2,000元報酬，負責維修和清潔電單車，更於沒有正式駕駛執照和專業資格的情況下充當教練，教導顧客駕駛越野電單車；亦有女菲傭於僱主的燒烤場，非法從事廚房雜工。

李宏邦醫生疏忽致女銀行家亡 官指李應被譴責 無選擇下判釋放

93歲矯型外科醫生李宏邦，2018年為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素後，張突陷入昏迷，其後不治。李被控誤殺罪，因李患有認知障礙，被裁定不適合答辯，但控方舉證後，陪審團裁定李曾誤導警員和急症室醫生，又未披露他曾向張施用的全部藥物。陪審團上月裁定李做出誤殺罪的行為，高等法院法官郭啟安今（12日）判刑時稱，監管令等均不適合，判無條件釋放是唯一選項，故判李無條件釋放。

郭官在判刑後稱，雖然這次非正式定罪，但陪審團的裁決顯示，李在案中嚴重疏忽，隱瞞或沒有披露他曾進行的治療和使用的藥物，違反病人對他的信任。李應慶幸未有在抽脂事件被檢控，但醫委會2009年對李的聆訊應是一個警告，但李未有汲取教訓而放棄行醫或作出改善，反而再涉本案令另一名病人死亡。法官直言，李應被予以強烈譴責。

海關捱斬｜疑犯連日轉換藏身地點 元朗街頭被捕 1男涉協助罪犯

海關上周四（6日）在土瓜灣定安大廈掃毒期間遇襲，其中3名關員遭斬傷，疑兇反鎖自己在屋內後，攀窗逃去。38歲姓胡疑犯連日來不斷轉換藏身地點，在大埔、西貢、洪水橋及元朗匿藏，警方掌握其行蹤後，今日（12日）在元朗街頭將其拘捕，涉嫌「傷人」、「販運危險藥物」、「管有仿製槍械」、「管有攻擊性武器」及「協助罪犯」。另外，警方亦拘捕多一名男子，涉嫌「協助罪犯」。被捕人士均屬同一團伙，有黑幫背景，連同早前被捕的2男1女，累計共5人被捕。

四川阿壩州紅旗橋垮塌 今年1月才合龍 官方：山泥傾瀉造成

四川阿壩州周二（11月11日）發生塌橋事故，位於馬爾康市雙江口水電站庫區的紅旗特大橋(Hongqi Bridge)，右岸橋頭於下午4時許疑因山泥傾瀉坍塌。連接山體的橋墩與橋面斷裂，落入下方的足木足河中，騰起滾滾灰塵，只剩下連接左岸的橋體矗立水中。據指出，該大橋今年1月才合龍建成。阿壩州委宣傳部指出，前一天已發現大橋出現裂縫，同日已進行封閉管制，因此塌橋並沒有出現人員傷亡，至於事故原因仍待進一步調查。

英國史上最大比特幣洗錢案判刑 中國女主腦錢志敏囚11年8個月

英國史上金額最大洗錢案判刑，被指曾在中國主導一宗金融龐氏騙案、利用比特幣（Bitcoin）洗錢的47歲中國女子錢志敏（又名張雅迪），11月11日在倫敦的法院被判處11年8個月監禁，罪名是利用比特幣洗錢，轉移在中國的犯罪所得，涉及多達6.1萬枚比特幣，目前市值近50億英鎊（約510億港元）。其同黨林成福（Seng Hok Ling，音譯）亦被判囚4年11個月。

港鐵九龍灣站淘大花園改標東九文化中心 業委會：感情受好大傷害

繼港鐵何文田站A出口指示牌，僅標示朗賢峰惹來批評後，九龍灣站B出口的指示牌亦從以往的「淘大花園」改為剛剛揭幕的「東九文化中心」，引起部份居民不滿。淘大花園業主委員會主席（第二期）葉興國今早（12日）在電台節目中指，許多居民向他投訴，「你屋企個門牌突然被改，你都覺得茫然。」他希望港鐵可盡快在指示牌中加回淘大花園。

前物流署長陳嘉信捲冒牌水風波 政府通知不用出席周六勳銜頒授禮

前政府物流服務署署長陳嘉信捲入採購冒牌樽裝飲用水事件，當局正進行紀律調查，行政署今晚（11日）公布，被調查包括前線、中層和高層多名人員，在徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會意見後，已知會原獲頒銀紫荊星章的陳嘉信不用出席本周六（15日）舉行勳銜頒授典禮。