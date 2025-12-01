今日新聞8分鐘｜大火增至151死｜政府改稱宏福苑7棚網樣本未達標

【魚目混珠】7棚網樣本未達阻燃標準 不合格網與合格網混合使用

政府今日（1日）公布，大埔宏福苑四座大廈宏泰閣、宏智閣、宏道閣及宏仁高、中、低層一共7個棚網樣本未達阻燃標準，懷疑有人把不合格棚網混入合格的棚網，以魚目混珠。

保安局局長鄧炳強上星期五（28日）曾表示棚網合乎要求，事隔三天更改說法。被問到是否早前調查有疏忽，他表示違法人士將合標準的棚網放在大廈最低處、最易檢取樣本的地方，「等你如果『草率』嘅話就淨係可以攞到啲合格嘅標本」。他解釋當日取樣時火熱猛烈，只能在未被波及的大廈地下位置檢取樣本，而最新一輪樣本需要出動消防員「爬出去」檢取。政務司司長陳國基則形容有人處心積慮犯案，將不合標準棚網安裝在僅消防員能及之處，從而逃避政府嘅檢測。

【誰人瀆職】黃碧嬌報案：要求徹查「現屆法團」瀆職

大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，慘劇元兇疑涉棚網工程物料不符阻燃標準。今次屋苑大維修涉及逾3億元工程，由上一屆業主立案法團通過，曾任該屆法團顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌連日來備受壓力，她今天（1日）發聲明指將向警務處和廉政公署報案，調查事件是否涉及「現屆法團」瀆職。現屆法團回應指全力配合警方及廉政公署調查，支持依法追查真相。

保安局局長鄧炳強同日下午被問到有否接獲黃碧嬌報案，他回應指，不便透露警方與廉署聯合調查的個別情況，包括「有冇拘捕邊個人、有冇調查邊個人」，強調不論身份，「新法團又好、舊法團又好，總之調查如果發覺有證據就會將你拘捕，有進一步證據就會將你檢控。」

【竹棚代罪？】曾俊華：罪魁顯然非竹棚 促調查人為因素改善監管

大埔宏福苑五級火發生後，政府擬日後以金屬棚取代竹棚，引起爭議，坊間有聲音質疑導致大火的矛頭並非竹棚架。財政司前司長曾俊華今日（30日）在社交平台表示，不應這麼快「判竹棚死刑」，貿然禁用很可惜，應調查人為因素，例如有否吸煙、不合格物料等，並提出改善和監管方法。他又認為金屬棚架造價高，質疑若在大維修中全面替代竹棚，普羅市民能否承受。

【無盡思念】死亡人數增至151人 家屬到現場路祭

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢總警司哽咽稱，宏昌閣已發現8具遺體，其中3具是消防早前發現，即新增5具，部份燒成灰燼；宏新閣沒發現遺體。遺體發現位置，分佈單位、走廊、樓梯

最新已增至151人死亡，現場所尋獲的所有遺體或未必完整的部分，都會製作相簿方便親友辨認，已辨認出104具遺體，39具尚待辨認。至於工人方面，熱線收到懷疑失蹤工人，包括搭棚、地盤、裝修工人，共有4宗，之後確認兩宗個案死者，一人受傷在醫院，一人仍失聯。

警方感謝不同部門前線人員，尤其DVIU，要保持高度集中工作，唯一目的是盡量找到遺體及可辨識他們的物品，令他們有返一個名字、家人可做最後道別。警方深深明白，死者家屬現在要承受難以言喻的傷痛煎熬，死者和失蹤者，是家人無可化替的親人，一定會盡力找到能辨識死者的東西，希望搜查盡快完成，期望3周內完成搜查和搜證。警方會繼續盡同不同部門努力，與死者家屬共度艱難時間。

【致香港人的信】

大埔宏福苑的火光，在我們心中最柔軟的地方，烙下一道無法抹去的印記。百多個家庭痛失至親，兩千戶居民頓失家園，七百萬市民同悲同哀，無語問蒼天。集體創傷之下，空氣中瀰漫着憂傷、焦慮、徬徨、憤慨、無奈等等複雜情緒，是繼2019年修例風波和三年新冠疫情之後，對於如何在這座小島安身立命的又一次巨大衝擊。然而，正因為這不是一次可以迅速清理的事故，我們更需要保持堅毅、相互扶持、共同承擔、追責到底，為這一條漫長的集體療癒之路，給出最堅定的力量，誰也不能缺席。