今日新聞8分鐘｜宏福苑遇難者「頭七」 ｜成立「獨立委員會」

宏福苑大火災｜遇難者「頭七」 佛教團體超渡亡魂 市民獻花悼念

大埔宏福苑五級大火災造成多人死傷，今日是遇難者的「頭七」，有佛教團體率領弟子與帶領約20名市民在廣福休憩處進行儀式，超渡宏福苑死難者及離世寵物，希望他們能夠獲得解脫，同時祝願所有災民自在及平安。

宏福苑大火災｜菲傭抱幼主狂奔23層樓逃命 邊跑邊開直播通知同鄉

大埔宏福苑五級大火災，傷亡慘重，死傷者或失聯者亦包括多名外傭。其中一名逃出火海的菲傭，在起火之初及時逃生，邊拍片邊手抱幼主BB，狂奔23層樓逃命，開直播通知同鄉離開，事後難以入眠憶述：「Very terrible，It’s like a hell！（好恐佈，好像地獄）」。據悉，她與僱主家檔盡毀，暫住於僱主親友家中。

宏福苑火災．有片｜71歲管工回頭叫工友走遇難 片段拍得最後身影

大埔宏福苑五級大火導致過百人死亡，當中5人確認為屋苑大維修的工人。71歲二判管工賴先生得悉起火後同樣叫工友疏散，及到地面幫忙協助救火，豈料吸入大量濃煙倒斃。網上片段拍得賴先生最後身影，可見他通知消防員後，折返大廈叫工友疏散。

賴先生兒子在網上發帖，引述逃出生天的工人指爸爸一邊滅火，一邊叫人離開，亦有部份工人選擇一齊幫忙，不幸地爸爸由地下跑上10樓後遇難，撒手人寰。賴家指爸爸是家庭經濟支柱，惟目前很多資助都是提供予宏福苑居民，對工人的支援較少，但多謝工會等各方，盡量為工人提供幫助。

宏福苑火災｜設「獨立委員會」查施工監督疏忽 李家超：追責到底

大埔宏福苑火災造成至少151人死亡。行政長官李家超今日（2日）宣布，為防止同類悲劇再發生，了解起火原因及刑事調查的同時，主動公布會成立由法官主持的獨立委員會，審視事故及迅速蔓延的原因，向政府提出建議協助改革，承諾全面公開報告。他要求就今次事件調查到底，認真改革，化悲憤為改革力量，不論涉及任何人都問責到底，追責到底。

至於「獨立委員會」是否按照《調查委員會條例》設立的「獨立調查委員會」，即有法定傳召權及調查權，李家超在記者會上未有提及，《香港01》正向特首辦查詢。

宏福苑大火｜直擊安基苑承建商示範火燒棚網 起火1分30秒不熄滅

大埔宏福苑五級火災造成過百人死亡，項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕。牛頭角安基苑的大廈外牆維修同樣由鴻毅負責工程任顧問，工程承建商「偉利建築工程有限公司」為釋除住戶疑慮，昨日（30日）在屋苑業主立案法團周年大會中宣布示範燒棚網。

《香港01》記者今午（1日）到場直擊，發現部份棚網燃燒數秒至10多秒，其中安基苑C座的棚網最嚴重，起火後維持約一分半鐘才熄滅。其後有地盤工強調是正常情況︰「你見我哋係有火，但個火冇上升，佢只係喺原先點着咗嗰個位燒，然後熔咗喇，滴咗落嚟就冇咗件事，呢個係正常嘅情況。」

有住戶對測試結果感到不滿意，擔心棚網一旦半夜起火，將再次釀成大埔宏福苑的悲劇，因此會要求承建商測試火警鐘及消防喉。「你任何樣本都好啦，有一個唔合格，我都係覺得係有問題。」

宏福苑大火01追蹤｜兩屋苑用山東棚網 京檢測中心：報告百分百假

大埔宏福苑五級奪命火災，令全城關注棚網安全，多個屋苑即貼出棚網檢測報告。長沙灣怡閣苑及柴灣峰華邨，同用「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產的棚網，貼出的檢測機構為「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」。

《香港01》記者致電該機構，職員表示中心已在2019年改名為「國家勞動保護用品質量檢驗檢測中心（北京）」，2025年的報告用舊名「百分百是假」。向法團提交報告的峰華邨維修承建商「文源建築」，對記者稱「答你唔到，或者你問返法團」。

記者正向怡閣苑維修承建商「中國水利」、勞工處及房屋署查詢。而「山東宸旭化纖繩網」的電話已關機。