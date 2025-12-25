今日新聞8分鐘｜的士落斜直剷入學校｜毒品車避查狂飆11公里撞欄

聖誕節｜港珠澳大橋口岸人龍塞爆大堂 金巴輪候時間最長一小時

聖誕節連同週末共四日長假期，今日（25日）繼續有大批市民出遊。在港珠澳大橋，有網民上載照片顯示，香港口岸出境大堂出現人潮。金巴網頁則顯示，往澳門和珠海金巴服務繁忙，當前輪候時間要30至60分鐘。行車方面，大橋同樣出現車龍，珠海口岸網頁顯示入境現時「極度繁忙」，車龍過500米，候檢時間超過40分鐘。

平安夜旺角信和中心格仔舖遭淋黑油 事發傳巨響 附近店舖險波及

昨日（24日）平安夜晚上8時許，旺角信和中心2樓一間格仔舖被淋潑黑油，店主遭波及，眼部不適送院治理；鄰近格仔舖同被殃及。《香港01》今日（25日）回到現場視察，可見涉事格仔舖仍未開門，地下的黑油漬已清理，惟旁邊的廣告版仍遺下少量黑油。

觀塘電動的士撞冧學校後門 磚牆穿窿瓦礫滿地 女司機送院治理

觀塘發生交通意外，今日（25日）一輛電動的士沿雲漢里駛近地利亞修女紀念學校時失事，撞毀政府欄杆後衝破學校後門，直剷穿磚牆。的士車頭嚴重毀爛，擱於牆上，瓦礫滿地，年約60歲女司機送院治理。

寶馬九龍灣避路障 逾170km/h逃至葵涌撞欄 停牌司機涉襲警被捕

九龍灣發生逃避警察路障事件。聖誕節（25日/周四）凌晨3時許，警務處東九龍總區執行及管制組人員，據報在觀塘道近福陶街架設路障，以截查可疑車輛或醉駕等人士，期間發現一輛黑色寶馬房車，在路障前突然急停及倒後逃走。警員見狀立即上車追截。

諾和工程涉造假｜涉塵埃、噪音、震動儀器45張假證書 警拘9人

《香港01》花數個月調查分判商「諾和工程」涉提交假證書予醫院擴建、市建局重建及二號客運大樓工程等多個地盤，當中醫管局及市建局承認曾接獲「諾和工程」假證書，多間供應商取消「諾和工程」分銷商資格。

央視揭舊衫、垃圾站衣物成直播間「大牌尾貨」 不洗不消毒6元3件

央視《財經調查》近日曝光內地舊衣回收產業黑幕：小區裏打着「公益捐贈」旗號的舊衣回收箱，竟是灰色產業鏈的起點。居民捐贈的舊衣物被層層轉手，不清洗、不消毒就直接流入直播間，或經簡單翻新掛上嶄新吊牌，搖身變成「大牌尾貨」「孤品樣衣」售賣。透支公眾善意的同時，還暗藏着健康隱患。

教宗良十四世平安夜主持子夜彌撒 提醒信眾拒絕助人如同背棄上帝

綜合外媒報道，教宗良十四世（Pope Leo XIV）12月24日平安夜在梵蒂岡聖彼得大教堂主持彌撒，是他就任教宗以來第一次。他在講道中指出，耶穌基督在馬槽出生的故事，提醒所有基督徒，拒絕幫助窮人與陌生人就等同於拒絕上帝。他促請民眾傳播聖誕的喜悅，包括自我奉獻及傳播和平。

聖誕節．拆禮物日天氣｜天文台特別提示：明早市區13度 新界寒冷

今日（12月25日）為聖誕節，天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風補充正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台在上午11時30分發出特別天氣提示，指受東北季候風影響，本港今日天氣顯著轉涼，正午時分，氣溫普遍較昨日（24日）低六至八度。預料今晚氣溫會進一步下降，明日拆禮物日（26日）早上市區氣溫在13度左右，新界普遍寒冷。