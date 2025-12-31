今日新聞8分鐘｜樂華南邨女屍藏油壓床｜疑影攝跣腳 男子墮海不治

呈祥道私家車切線入彎 失控炒兩邊石壆彈起

荔枝角呈祥道今午（30日）發生驚險交通意外。有車cam片段顯示，下午約1時，一輛白色私家車沿呈祥道往荃灣方向行駛，駛至近宣道國際學校對開一個彎位時，私家車以比附近其他車輛高的速度，從中線切入右線，隨即失控撞上右邊石壆，全車彈起。其後，該車餘勢未止，反彈橫越3條行車線到最左線，再撞到左邊石壆及彈起，一個車輪懷疑飛脫。私家車繼而溜前一小段路後，停在路中心。

免試簽駕照排隊黨霸籌 運輸署早上派籌即全日額滿

《香港01》今年3月報道運輸署金鐘牌照事務處亂象，有「排隊黨」以物件甚至廢紙「霸位」，以領取俗稱「吸牌」的免試換領駕駛執照籌號。運輸署方8月時曾出招，要求受委託代辦者取籌時，須同時輸入申請者身份證明文件號碼，惟「上有政策、下有對策」，出招後相隔4個月，排隊黨問題仍然猖獗。

現場所見，今早約8時有至少160人在門外排隊，由於80張上午籌已爆滿，職員指示人群到統一中心地下排隊等候下午籌，大約早上9時連60張下午籌亦已額滿。

有排隊市民專程提早於凌晨2時半到達，當時已有10數排隊黨在輪候，但未有任何職員在場維持秩序，一度有爭執、「打尖」情況；另有市民早上6時半到場，已無法領取上午籌需等派下午籌；有人8時到場，更已無法取籌，不理解運輸署為何一直容許漏洞存在，又不開放更多櫃枱服務，形容「制度僵化」。

破邊洲疑拍攝時跣腳墮海 男子送滅火輪基地不治

今日（31日）早上10時18分，警方接獲一名女子報案，指稱一名30歲男子在破邊洲墮海；其後另一名男性友人亦指事主跣腳墮海，據報事主於2號觀景台拍攝期間出事。警方、消防及政府飛行服務隊直升機在場搜救。

樂華南邨女屍藏油壓床 疑兇男友料潛逃東南亞

牛頭角樂華南邨揭發命案。據了解，警方調查一宗失蹤人口案件時，發現一名與案有關的35歲女子死亡。大批警員周二（30日）到樂華南邨調查；警方正追緝死者的涉案非華裔男友、並正調查事件來龍去脈。

消息稱，女死者姓譚，35歲，本地人，家住秀茂坪區；半年前與涉案非華裔男子成為情侶。本周日（28日）當日，女事主曾告知家人，會到男朋友位於樂華南邨的住所，收拾財物及行裝等，再返回家中，惟女事主遲遲未回家。由於擔心女兒安危，其母親於翌日（29日）報案。據悉，由於女事主曾有自殺傾向，故警方接獲報案後，列作「高危人士失蹤案」跟進。

口罩男圖偷錢 上水生果店一招保不失

上水龍琛路一間生果店，前日（28日）遭一名男子企圖偷去掛在店舖近門口處錢兜內的鈔票。閉路電視片段可見，事發時該名口罩男來回觀察良久，待店員轉身搬貨時作案，拉下錢兜伸手入去偷錢。不過店方用夾子夾住鈔票，再用繩繫住夾子與錢兜，成功防範賊人。

醫院元旦加價 公院專科門診新流程一文看

公營醫療服務將於2026年1月1日起加價，除了急症室第三至五類病人收費倍升至400元，專科門診收費也有變更。為應對屆時可能出現的不可預計情況，醫管局制訂專科門診新流程，例如增聘戴着橙色臂章的服務大使、增設「綜合病人服務站」，供病人看畢專科門診後到訪，以解決病人疑難。

圍台軍演再發｢俯瞰台灣｣片 專家：北京測試切換進攻態勢

解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在12月29日展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」，並於30日早8時至傍晚6時進行實彈射擊。美國《紐約時報》引述學者報道，北京這次主要想測試並展示能否快速集結部隊，並從日常部署迅速切換到演習或進攻態勢。

京東前副總裁蔡磊患漸凍症晚期 失聲前一段話曝光

京東前副總裁蔡磊確診漸凍症超過6年，周二（30日），他通過媒體發布了一段影片，記錄了自己「失聲」前說的一段話。他證實，自己的病情接近終末期，「五體癱軟，無法言語」。