今日新聞8分鐘｜81歲司機逆線涉危駕被捕｜地盤工迫吃貴價飯爬牆

香港落雪？網民看圖估月中寒潮襲港降至1度 天文台：機會相當微

香港近日降溫，今早（7日）天文台錄得最低氣溫10.9度，是入冬以來最低紀錄。有網民在連登討論區上載天文台「地球天氣」網頁中的「歐洲中期天氣預報中心」（ECMWF）截圖，指1月中代表氣溫預測呈現紫藍色，市區氣溫急跌至1度甚至更低，引發網民熱議是否會落雪，瘋傳兩日。

不過只要知兩件事，就可看出純是網民炒作。一是看天文台九天天氣預報（即8日至於16日），料未來市區氣溫（天文台尖沙咀總部）氣溫介乎11至22度，日日天晴乾燥，相對濕度低至25%，降雨的機率為最低；二是懂看「地球天氣」網頁，只要點擊香港位置，就可看到ECMWF預未來半個月香港氣溫最低11度，月中日間升至20度以上，與網民看圖靠估相差甚遠。

休班警涉牛頭角協調道醉駕 撞毀PTU警車 涉4罪遭拘控及停職

有休班警涉嫌醉駕撞毀警車被捕。事發在昨日（6日）晚上約11時59分，一輛私家車於牛頭角協調道一室內位置，懷疑失控撞到一輛警察車輛。警員接報到場，為私家車司機進行酒精呼氣測試，結果他未能通過測試，涉嫌酒後駕駛等4宗罪被捕。警方證實，被捕私家車司機為休班男警務人員，現已被停職。據知他隸屬東九龍總區。

被捕人已被落起訴一項「酒後駕駛」罪、一項「不小心駕駛」罪、一項「發生交通意外後沒有停車」罪及一項「發生交通意外後沒有報案」罪，案件將於下周四（15日）上午在觀塘裁判法院提堂。

Pokémon卡竊案｜苦主爆遇劫經過 搶卡集團雙線犯案 連搶$28萬卡

港鐵藍田站昨日（6日）發生一宗針對Pokémon卡（寵物小精靈卡）的竊案。《香港01》接觸到33歲事主Gary，他親述原本相約一名男子在港鐵站交換Pokémon卡，豈料對方有備而來，搶走其19張總值約20萬元的珍貴卡；更驚揭原來昨午同一時間，港鐵沙田站亦發生手法如出一轍的案件，兩案疑犯均用同一Facebook帳戶及電話號碼聯絡受害人，懷疑是犯罪集團策劃並派出兩人「雙線犯案」，總共搶走兩名受害人26張總值約28萬元的Pokémon卡。Gary希望警方重視案件，盡快緝拿疑犯歸案，以免更多玩家受害。

的士葵涌道及西九龍走廊逆線行駛 81歲司機涉危險駕駛被捕遭扣車

網上有社交媒體片段顯示，昨日（6日）凌晨約4時，一輛的士分別於葵涌道和西九龍走廊逆線行駛，事件中幸無人受傷。警方今日（7日）拘捕以涉嫌「危險駕駛」，拘捕涉案81歲本地男的士司機。

西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員對事件展開深入調查。經翻查大量閉路電視片段後，鎖定的士司機身份及將他拘捕。被捕人已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。涉案的士亦已被扣留於九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。

太子集團陳志被遣送回國 外交部：打擊電騙是國際社會共同責任

1月8日，外交部發言人毛寧回應太子集團創始人陳志被遣送回國事件稱，具體情況中方的主管部門會發佈消息，可以保持關注，又指打擊網賭電詐是國際社會的共同責任，一段時間以來，中方同柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網絡詐騙犯罪，取得了顯著成效。

地盤工限制外出被迫吃貴價飯抗議？ 警方澄清：嫌大門太遠想爬牆

福建廈門有大批建築工人不停搖晃圍欄，大喊「我們要出去吃飯」的影片在網上流傳，引發網民關注。有知情者稱，工人被限制只能在地盤的飯堂用餐，但價格偏高。

1月5日，警方回應稱，並未限制工人的人身自由，是他們嫌大門遠不願走，「非要爬牆出去」。

恒生私有化｜小股東對滙豐提案感失望 冀可持有到死果日

滙豐（0005）提出斥資1,060億元私有化恒生（0011）議案，恒生今日（8日）舉行法院會議及股東特別大會就議案讓股東進行表決。有到場投票的小股東表示會反對私有化議案，並且指出「我想攬到死果日」。

李慧琼當選立法會主席 民建聯出身表明不偏幫任何議員

本身是全國人大常委的民建聯九龍中立法會議員李慧琼今日（8日）當選第八屆立法會主席，成為繼曾鈺成後第二名民建聯背景的立法會主席。李慧琼當選後會見傳媒，指首次立法會會議下周三（14日）舉行，討論大埔火災善後推動重建工作。她指未來會嚴格按議事規則主持會議，讓90位議員都能發揮所長，提到未來主持會議的風格會通過公開大會看到，過去不偏幫任何議員，希望大家繼續監督。

明尼蘇達女子遭ICE執法人員連轟多槍擊斃 被截查試圖駛離｜有片

美國國土安全部（DHS）近日宣布，在明尼蘇達州展開大規模打擊非法移民行動，1月7日該州明尼阿波利斯市（Minneapolis）爆發槍擊事件。從網上影片可見，一架七人車被移民局（ICE）執法人員截停，車輛其後試圖駛離現場，車上女駕駛遭到兩名執法人員近距離連開多槍。國土安全部長事後表示，死者試圖開車撞向執法人員，他們開槍是出於自衛。明尼亞波利斯市長則反駁上述言論，並要求移民局執法人員立即離開該州。