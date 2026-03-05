今日新聞8分鐘｜粉錦綠的撼夾斗車釀2亡｜男子救弟離奇遇襲成頭血

馬鞍山恆安邨單位起火冒煙 消防破門入屋灌救 約20人疏散

馬鞍山恆安邨發生火警。今日（4日）傍晚接近7時，恆日樓一高層單位起火冒煙，驚動多人報案。消防到場動用一條喉及一隊煙帽隊，花約16分鐘將火救熄。火警中，初步無人受傷，另有約20人自行疏散。

網上影片可見，35樓一個單位不斷冒出滾滾燶煙，多名消防員在屋外嘗試破門入屋灌救，有多名居民在樓層駐足旁觀，其間有人稱：「破唔到門呀，走呀走呀！」，著圍觀者盡快離開。警方及消防現正調查起火原因。據了解，有物件短路而引致火警。

莊雅婷六字回應鍾培生求婚 民建聯元老譚耀宗：結婚是人生大事

25歲的青年民建聯副主席、民建聯西貢區議員莊雅婷有喜事！男友面紗揭開，原來是百億家族後人、網絡上知名人士鍾培生。鍾培生昨晚（4日）在社交平台公開向莊雅婷的求婚片段，尤如在政界、娛樂圈投下震撼彈，二人在政圈有何淵源呢？其實，莊雅婷是香港福建社團聯會青委會常務副主任，鍾培生也是祖籍福建。

民建聯會務顧問譚耀宗向《香港01》表示，看報紙才知道消息，沒有具體資料，形容結婚是人生大事，「希望他們結婚後，繼續為社區作貢獻」。莊雅婷向《香港01》表示會繼續做好西貢區議員的工作，服務市民，服務大家。

屯門兆康橋底男子離奇受傷成頭血 家屬謝途人相助：救咗細佬一命

一名熱心巿民，昨日（3日）在屯門兆康站外的行人天橋發現一名男子頭部受傷滿頭鮮血，並染滿衣服，連忙扶他到港鐵站向職員求助。該名巿民其後在社交平台Threads發帖述說驚駭的過程，瞬間獲傷者的胞姐留言感謝，指弟弟懷疑被人襲擊搶去手機，但因為事故後「斷片」無法詳述經過，呼籲其他目擊者或途經駕駛者有車CAM，可提供予警方調查。

粉錦公路車禍｜的士女死者手足情深 胞弟拭淚：唯一一個家姐

粉錦公路今日（5日）上午發生奪命車禍，一輛新界的士迎頭猛撞一部夾斗車，的士司機及女乘客同告身亡。其中84歲女死者，事發時乘坐的士到醫院探望患病弟婦，胞弟接到家姐遇車禍的消息馬上趕到醫院，得悉她命懸一線非常憂心，哽咽說：「我唯一一個家姐......希望佢無事啦！」可惜胞姊最終返魂乏術。

伊朗局勢｜杜拜直航機抵港 港人曾憂中途折返：今次旅程畢生難忘

美國及以色列對伊朗採取軍事行動，中東局勢緊張，數百名港人因中東國家封鎖空域，滯留受戰火波及的阿聯酋杜拜。隨着杜拜機場恢復有限度服務，阿聯酋航空EK380今早（4日，當地時間）在杜拜成功起飛，香港時間今晚9時50分着陸。

晚上10時許，乘客陸續取回行李並步出入境大堂，有親人準備了鮮花接機，見面時隨即相擁。有隨旅行團到當地旅行的港人指，旅行社安全妥當，慶幸獲安排機位回港，「好開心返到嚟，原來香港係最安全。」亦有人表示，曾聽到爆炸聲，「真係好似樓上炸」，但指杜拜情況並非外界流傳般危險，當地的防空系統成功攔截所有飛彈。

驚蟄2026｜鵝頸橋底打小人聲不絕 台灣客等2小時初體驗：蠻舒服

今日（5日）是節氣驚蟄，按傳統是打小人的好日，灣仔鵝頸橋下各攤檔早上都排起長龍。有市民及遊客專程到場，希望打走來年不順的人與事。有台灣遊客排隊兩小時後首次體驗打小人，稱過程特別，見到小人婆將小人紙打爛一刻：「蠻舒服的」。

兩會｜總理要求香港提升治理效能 冒牌水、安全帶之亂成導火線？

全國人大會議今日(5日)在北京開幕，國務院總理李強發表今年的《政府工作報告》，提到要「提升港澳依法治理效能」，以及「服務國家發展大局」。全國人大前常委、全國港澳研究會顧問譚耀宗認為，香港已「由亂及治」，故中央特別強調治理效能需要提升。同時，反映中央希望香港可為國家作出貢獻。

至於採用「提升」治理一詞，是否反映中央對香港政府有所不滿，如冒牌水事件、安全帶之亂？譚耀宗相信沒有不滿的意味，只是希望政府治理要有效果、並做得更好，沒具體提到涉及的事件。

北京壽司郎｜顧客排隊3小時食吞拿魚發現寄生蟲卵 官方立案調查

3月2日，有網民發影片稱，3月1日，他在北京排了三個小時隊吃壽司郎，不料卻吃到一塊全是寄生蟲卵的吞拿魚（金槍魚，又稱鮪魚）。該店店員表示，會給該名顧客免掉200元的餐費，但拒絕承擔顧客體檢的費用，

哈梅內伊之子接班最高領袖？一原因遭父親生前反對繼承｜新聞背後

外媒3月3日報道，伊朗專家會議（Assembly of Experts）已選出已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的次子、56歲的穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為下一任最高領袖。外媒稱，穆傑塔巴雖擁有巨大的影響力，但哈梅內伊在生時，曾表態反對他參選，擔心父傳子的「世襲統治」會引爭議，惹伊朗民眾或神職人員不滿。