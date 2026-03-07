今日新聞8分鐘｜工人宏福苑偷金器｜據悉包致金姪女Amina倒斃家中

佐敦兩大廈銅水管疑被鋸斷 後巷變「水舞間」 警列盜竊調查

佐敦兩幢大廈水管懷疑被人破壞或盜去。今日（5日）早上8時39分，佐敦彌敦道335號一商業大廈保安報案，指大廈銅水管被人鋸開斷盜去，令大廈暫停供水。同一時間，警方在相隔約80米外的西貢街1號大廈後巷亦發現有水管被鋸開。

元朗男斬妻燒屋墮樓｜生意問題爭執 餐廳東主擸刀 妻制止時受傷

元朗一名男子今早（7日）疑在家中斬傷妻子，繼而縱火燒屋後墮樓，其妻逃脫報警求助。救援人員趕至，發現事發單位冒煙，墮樓男事主昏迷，女事主則手有刀傷。消防將單位的火救熄，兩人均被送往屯門醫院救治。警方將案件列作傷人、縱火及企圖自殺跟進，今午交代案情，指男事主為餐廳東主，夫婦疑因餐廳生意問題爭執，其間丈夫激動亮刀，妻子制止時被割傷；丈夫其後反鎖房內及點火，之後墮樓。

半山49歲女子倒斃家中 據悉為包致金姪女Amina 曾醉駕掌摑警員

昨日（6日）下午4時58分，警方接獲一名女子報案，指其49歲女兒在半山肇輝臺14至17號的住所內昏迷不醒。救援人員接報到場，經檢驗後證實女子已經死亡。警方相信事件沒有可疑，將案件列作屍體發現，交由灣仔警區雜項調查隊跟進。

宏福苑火｜加固工程工人涉單位內盜竊 警拘3人起$9萬首飾

消息稱，大埔宏福苑有負責加固工程的工人，涉嫌在單位偷竊被捕。據悉，竊案涉及宏泰閣一個單位，警方拘捕3人，初步起回約值9萬元的金器及鑽石戒指等贓物，現正調查事件。

宏福苑火後遇竊｜居民憂心忡忡到警署備案 控訴：我哋淚流到無

大埔宏福苑去年11月26日發生大火，7幢大樓受損嚴重，政府安排工人為大廈進行加固工程。警方周四（5日）拘捕3名負責加固工程的男工人，涉嫌在宏泰閣一單位盜竊，人員最終起回約值9萬元的首飾。

中環蘇豪區私家車溜後撞斃法籍女子 菲傭危駕罪成囚27月停牌5年

中環蘇豪區2021年12月發生私家車在斜路急速溜下輾斃法籍女途人，菲律賓籍女司機疑未拉上手掣引致車禍，早前被裁定危險駕駛引致他人死亡罪成，案件今(6日)在荃灣法院(暫代區域法院)判刑。暫委法官祈士偉指，事件因被告未有妥當泊車導致溜後，造成災難性的悲劇後果，考慮她過往駕駛紀錄良好，亦有真誠悔意，判她入獄27個月，及停牌5年。

伊院醫生涉濫開咳藥水興奮劑自存 辯稱拿藥看門口 行為失當罪成

伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫生李志良，涉以家人和家傭名義處方逾千瓶咳藥水，另開過量藥物給2名病人再回收，他否認告公職人員行為失當，辯稱藥物拿來「看門口」和分發給親朋，又稱同事也會向他取藥。法官林偉權今(6日)裁定李醫生罪成，並斥他違反行醫者責任，指被告即使有精神問題，案發時有能力分辨是非。但他不想判刑嚴重到令到李「萬劫不復」，先為李索取社會服務令報告及驗尿報告，押後至5月15日判刑，李續准保釋。

亞洲咖啡音樂節｜有最貴咖啡$500一杯 台灣展商推「糖果」味咖啡

亞洲咖啡音樂節今（6日）起一連3日在啟德體育園（東營）舉行，首日下午人流不算多，有內地咖啡豆商引入貴價咖啡豆，餐牌上最貴一杯售500元，產地來自巴拿馬，負責人期望更多人可品嘗到高品質咖啡豆。另有來自台灣的參展商以不同烘焙深度製作出「糖果」風味的咖啡，期望可透過展覽結交朋友。

以色列發布哈梅內伊地堡3D影片 地下指揮辦公室清晰可見

美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第七日之際，以色列軍隊在網上發布3D動畫影片，稱這是已故伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的地堡。片中可以看見哈梅內伊的辦公室，以及其地堡的具體入口，沿升降機來到地底後，可以清晰見到地堡的布局，以及據報是哈梅內伊的指揮辦公室。