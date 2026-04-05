今日新聞8分鐘｜外籍漢公路玩花式電單車｜行山遇暴雨八旬翁失蹤

油麻地雙程證婦帶陌生男回家 遭刀架頸劫$6500 警拘20歲巴籍男

今日（4日）上午11時49分，油麻地新填地街發生行劫案。一名女子報案指，帶同一名非華裔男子，到其新填地街266號住所，其間遭對方用刀架頸指嚇，搶去銀包及內裏約6,500元，然後奪門逃去。

牛頭角紅VAN小巴深宵起火傳爆炸聲 消防調查疑電線短路肇禍

牛頭角發生汽車起火事件。周日（5日）凌晨2時許，消防處接獲多個報案，指一輛停泊在宜安街小巴站頭的紅色公共小巴（俗稱「紅頂」或「紅VAN」等），突然起火冒出濃煙，更傳出爆炸聲。

有片｜外籍鐵騎士昂船洲大橋玩後輪騎花式 車牌甩脫被交通警截停

一名英國電單車愛好者上周五（3日）在Instagram分享自己在香港公路上騎電單車玩花式，他在昂船洲大橋駕駛途中，突然整個人站立在腳踏，前轆離地，無視後方車輛表演特技，沿途有車跟隨及拍攝他玩花式的經過，拍攝者更發出歡呼聲。

大欖涌行山失蹤｜夫留涼亭休息 妻雨後尋夫曾迷路 人員尋獲鞋子

一對內地夫婦周六（4日）一同到大欖涌行山，惟突然下起暴雨，夫婦懷疑走散，八旬丈夫不知所終。救援人員徹夜尋找無果，今早（5日）繼續搜索，卻未發現男事主蹤影。現場消息指，救援人員在千島湖附近一關帝廟發現老翁的鞋子，搜索範圍擴至大棠一帶。

清明節拜山人潮減 新廈街電梯不用排 孝子賢孫：長假港人都外遊

清明時節雨紛紛，有孝子賢孫按傳統今日（5日）冒雨上山掃墓。在今年清明撞上復活節假同期，拜山掃墓人潮明顯比往年減少。柴灣哥連臣角靈灰安置所，有市民手拿多袋衣包和水果祭祖。有市民認為今年人流較以往少一大半，認為或與港人假期外遊和天氣有關。

伊朗戰爭｜特朗普：美軍F-15E另一機師獲救 形容史上最驚險救援

美軍一架F-15E戰機4月3日於伊朗上空遭擊落，其中兩名機師一人獲救後，卡塔爾半島電視台（Al-Jazeera）5日報道，另一名機師已經獲救，而救援工作仍在進行。

半島電視台5日引述一名美國官員指，美軍的搜救人員經過「激烈駁火」後，成功救出另一名失蹤F-15E機師，但他們仍要安全離開伊朗，撤退到安全地點。美媒Axios、霍士新聞（Fox News）其後亦報道同一消息。

太原｢暴走團｣凌晨大聲播音樂擾民 居民呻根本沒法睡覺

綜合內媒報道，近日有山西太原網民拍片反映稱，一隻暴走團每日凌晨4時便在城中道路上列隊行走，甚至大聲播音樂擾民。官方4月1日通報稱，已約談該隊伍負責人，該負責人承諾即刻暫停活動，全面優化調整活動時間、路線及場地。

廣西施工炸山碎石飛濺 村民手臂受傷、房屋受損

4月2日，有網民發佈影片稱，廣西玉林興業縣葵陽鎮有人炸山，碎石飛濺致村民受傷，房屋、車輛受損，懷疑是非法採礦。興業縣國土資源局回應稱涉事礦山不存在非法採礦，將核實村民受損情況並進行賠償。

英國凍結福建通緝犯蘇江波85間豪宅 01揭在港持有億元商廈物業

英國皇家檢察署（CPS）3月指一名中國公民「X先生」（Mr. X）疑利用非法所得資金購入物業，凍結其位於倫敦的85間豪宅，總值超過8,100萬英鎊（約8.4億港元）。他原來就是在非法開設賭場，被福建警方通緝的蘇江波。

《香港01》發現，蘇江波被通緝前，已在香港透過一間公司持有九龍灣商廈億京中心一整層物業及三個車位，市值近1億元。他在台灣有開設公司，亦曾在馬來西亞、柬埔寨經營賭博網站。他的生意拍檔蘇樹波，亦擁有3億元香港何文田天鑄獨立屋。