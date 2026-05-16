今日新聞8分鐘｜奧運冠軍楊威訴苦一家屈港｜九巴7旬客跌倒昏迷亡

青馬職員被撞斃｜同事痛心讚工作盡責人緣好 友人發相盼家屬聯絡

長青公路近青馬大橋昨日（14日) 發生奪命車禍，入職18年、剛過生日不久的青馬管制區男職員何慶春（64歲），協助處理一輛爆胎七人車時，到場僅數分鐘即被一輛順豐貨車撞飛，送院返魂乏術。

據了解，「春哥」與前妻及子女已無聯絡，生前獨居荃灣，另有一名胞弟；其友人今日在網上發帖，指仍未聯絡上春哥家人，呼籲家人主動聯絡警方。香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善亦是春哥同事，且私交甚篤，對慘劇感到十分傷心，讚揚他經驗豐富、工作認真盡責，亦願意提攜後輩，在公司「好受歡迎」。

宏福苑︱宏志閣73歲老街坊不糾纏往昔 擬賣業權：轉環境過新生活

大埔宏福苑五級大火中，未被波及的宏志閣居民，繼去年12月後第二次分批上樓執拾。73歲老街坊謝先生（John）接受《香港01》訪問時憶述種種點滴，由入伙時購買的貴價傢俬、鄰居女兒的「神奇」擊掌，至相熟街坊在火劫中離世，百般滋味在心頭。奈何事過境遷，人生路長，他認為不應再糾纏過去43年宏福時光，決心斷捨離，願意出售業權：「內心已經say goodbye（說再見）‥‥‥唔好糾纏，快啲過新生活！」

尖沙咀漆咸道南九巴行車期間 男乘客暈倒 昏迷送院不治

今日（16日）上午8時50分，一輛5號線九巴行經尖沙咀漆咸道南125號天主教玫瑰堂對開時，車上一名72歲林姓老翁疑暈倒。救援人員到場時事主頭受傷，昏迷不醒，將他送往伊利沙伯醫院搶救，但告不治，死因有待驗屍後確定。

奧運冠軍楊威發片訴苦：一家六口｢蝸居｣香港400呎單位 引發熱議

5月14日，前體操奧運冠軍楊威發布影片，講述兒子楊陽洋在港求學的租樓困境，相關話題迅速登上微博熱搜，網友反應不一。

台北密室逃脫29歲女員工扮吊死鬼意外遭繩勒頸 搶救多日不治身亡

台北市密室逃脫館「邏思起子」一位29歲吳姓女員工因工作需要扮吊死鬼，卻慘遭繩索勒昏窒息，之後重度昏迷在ICU救治。經過多日搶救，吳女仍於周五（15日）上午11時許不幸過世。

據台媒報道，吳女家屬和密室逃脫店前員工召開記者會，前員工指出過去也曾在密室逃脫館扮演吊死鬼，同樣發生過因為「勒頸」而失去意識的狀況。另外，代表律師將向台北地方檢察署對公司負責人追加刑事過失致死罪的告訴。

黃仁勳北京掃街大口吃炸醬麵 喝豆汁皺眉問：這是什麼東西

美國總統特朗普（Donald Trump）與國家主席習近平5月15日展開第二天會談，並與習近平於中南海進行小規模會面及午宴。與特朗普一同前來的英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳被拍到在北京方磚廠69號炸醬麵店門外端著碗，大口吃著炸醬麵，引發眾多人圍觀。

特朗普向台發警告：不想有人走向獨立 美方不願遠赴9500英里打仗

美國總統特朗普（Donald Trump）5月15日結束訪華之旅後，他接受採訪時表示「不想有人走向獨立」，被視為對台灣發出的警告，他稱美方不願遠赴9500英里（約1.5萬公里）去打仗。