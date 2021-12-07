新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　政府研食肆全變D類　堂食須打針

衞生防護中心昨日（6日）公布，新增5宗新冠肺炎確診個案，至今累計12,467宗個案，一名80歲男患者危殆。昨初步確診少於5宗。

本周四（9日）起所有市民進入食肆堂食時必須強制使用「安心出行」，考慮到有個別人士因合理理由未能符合相關使用「安心出行」的規定，65歲或以上和15歲或以下的人士；殘疾人士；及其他獲政府或政府授權機構認可的人士可獲豁免，以「填紙仔」方式進入處所。有飲食業人士引述特首林鄭月娥稱，當局研躼有食肆提升至D類，規定堂食時同枱至少三分二食客必須已打疫苗。



強制檢測學校｜8校爆上呼吸道感染上榜 曾到訪人士最遲周三檢測

【00:01】新冠肺炎肆虐，食物及衞生局今晚（6日）公布強制檢測公告，本港8間學校因爆發上呼吸道感染，或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告，任何在上月23日至本月6日期間，曾身處沙田廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園、葵涌香港聖公會聖尼哥拉幼兒學校、黃大仙香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）、大角咀啟文幼稚園暨幼兒園、九龍城港青基信幼兒學校（農圃道）、觀塘基督教聯合醫務協會幼兒學校、香港仔聖文嘉中英文幼稚園（華貴邨）及青衣天主教聖多默幼稚園人士，須於本周三（8日）或之前接受強檢。

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