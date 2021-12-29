新冠肺炎．最新｜疑帶Omicron國泰空少涉違規外出　豁免檢疫崩坍

衞生署昨日（28日）公布新增6宗新冠病毒確診個案，當中5宗帶變種病毒，料屬變種病毒株Omicron，包括兩名國泰航空男空中服務員；昨初步確診則有14宗，再包括一名國泰空少。三空少的住所先後被封區檢測。



三人因循國泰閉環式管理而獲准豁免酒店檢疫，回家接受監察，首三日非必要不能外出。但居於石塘咀南里壹號的確診空少，及居於屯門嘉悅半島1座的初步確診空少，違反公司與政府達成的豁免檢疫協議，一回社區便周圍走，跨區見面吃飯及坐巴士，帶來播毒風險。政府昨急落新指令，之後抵港的機組人員首三日必須住檢疫酒店，之廱才能回家監察，以減低風險。國泰稱會按公司內部既定程序跟進個案。



▼12月28日強制檢測公告詳情▼



+ 8

▼12,.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



+ 3

▼12.27西環石塘咀南里壹號封區檢測▼



+ 1

昨日總覽：新冠肺炎．12.28｜疑帶Omicron國泰空少違規飯聚 兩廈封區檢測

國泰2空少美國回港即違規跨區會友食飯 政府改一律酒店強檢3日

兩染疫國泰空少疑違規聚餐 曾訪又一城Apple Store、望月樓

Omicron｜兩空少違規恐飯碗不保 國泰：無徹底遵守 按程序跟進

封區檢測｜三名國泰空少染疫 封愉景灣蘅峰曦、屯門嘉悅半島一座

Omicron｜張竹君上司徐樂堅：社區爆發風險非常非常高 快打疫苗

Omicron｜空手道運動員比賽後確診 港府未將哈薩克列高風險地區

袁國勇倡明年3月前推疫苗護照 不打針冇工返：政府𠵱家就要講

新冠疫苗｜所有學校未打針僱員1月起三日一檢 未強制必須打疫苗

專家倡機場員工每日一檢 工會籲增檢測站 形容閉環管理難度大

疫苗護照｜專家倡不打針不准上班 勞聯促勿一刀切 憂惹勞資矛盾

圍封檢測｜西環石塘咀南里壹號完成強檢 約80人交樣本 無人確診

新冠肺炎｜累計3人本港飛抵上海檢疫期間確診 巧合同日已帶病毒

通關無期｜田北辰稱尚有「小門」未開 鄧家彪籲酒店檢測減人龍

新冠肺炎｜明年3月底前屆滿外傭合約可延半年 中介：外傭荒未解

▼12.27深圳灣口岸及巴士站北上人潮▼



+ 15

▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼

