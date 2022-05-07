疫情．最新｜衞生署指確診宗數仍偏高　佛誕兼母親節小黃金周開始

本港昨日（6日）新增324宗確診個案，包括29宗輸入個案，連續三日回升至300宗水平。今日（7日）開始為一連三日「佛誕兼母親節」小黃金周，是局部放寬防疫措施後首個周末，料大批市民外出享受假日。



社會福利署公布，安老院及殘疾人士院舍可於下周五（13日）起實施有限度的探訪安排。訪客必須已完成接種最少兩劑新冠疫苗，及在探訪前於院舍內的指定位置進行快速測試並呈陰性。如訪客／受訪住客為康復者，在康復後三個月內進行探訪可獲豁免上述有關接種新冠疫苗及／或檢測的要求。



昨日疫情報道總覽：



▼5月5日 食肆每枱人數調升至最多八人一枱▼



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▼5月5日 康文署沙灘重開首日淺水灣及赤柱正灘情況▼



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▼5月5日 康文署沙灘重開首日屯門黃金泳灘情況▼



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【08:00】新冠病毒肆虐近兩年半，即將迎來第三個疫下母親節，雖今年趕上政府放寬防疫措施，一家人可難得八人一枱慶祝。不過，對於不幸在抗疫期間罹患乳癌，更在第五波染疫的黃世英而言，因癌症療程仍未完成，與家人見面聚餐還是會有憂慮，故今年母親節，只能與女兒們及孫兒們以視像慶祝。她的願望很簡單，與很多香港人一樣，只望疫情盡快過去，可與家人三代同堂樂聚天倫。

63歲的世英，去年11月底確診乳癌第二期，需接受乳房切除手術，繼而進行化療，但在今年2月第五波疫情爆發時不幸染疫，化療副作用加上新冠病徵夾擊，令她非常徬徨，更引致失眠，幸而有香港乳癌基金會的醫護及義工支援，才令她度過抗病難關。

▼5月5日 灣仔郵政局逾百人取籌辦理「臨時疫苗通行證」▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼



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（受訪者提供）

▼5月6日 東鐵「烏蠅頭」12卡列退役▼

