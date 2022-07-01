疫情．最新｜本地BA.4/BA.5個案社區肆虐　累計63宗　20宗無源頭

本港疫情反彈，連續三天單日確診數字突破2000宗，今日（1日）增2318宗確診，包括153宗輸入，增一宗院舍院友死亡個案。



連續兩天單日確診數字突破2000宗，昨（30日）新增2358宗確診，是自4月9日以來新高，另再有兩名患者死亡。BA.4或BA.5個案續升，新增28宗懷疑個案，其中九宗本地個案未找到源頭。



澳門陽性個案亦見升勢，當局表示，截至6月30日止，再增66宗新增核酸陽性個案，今輪疫情累計感染達638宗。新一輪全民快測今（1日）起一連兩日展開，全澳居民須每天進行一次快測，並在網上申報結果。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.6，即每一名患者傳給約1.6人，即將回升至本波高峰。（港大醫學院圖片）

▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



+ 5

【16:54】BA.4或BA.5近日發現社區多了本地感染個案,，當中接近有一半找不到源頭，亦不是與輸入個案或高風險場所工作人員有關,，估計社區不同地區出現隱性傳播，會密切注視這種新分支的分布、佔整體個案百分比,，有可能陸續佔個案比例上升，因現在見到社區有傳播。

【16:54】歐家榮表示，「為食火鍋」發現有群組涉4個人，昨日有巡查，睇衞生環境及疫苗通行證情況，正核對個案中，已落餐廳做現場調查，包括取環境樣本化驗及已聯絡機電署。現時仍調查中，已要求所有員工核測,，整食肆要全面清潔，據知已做了。

【16:45】歐家榮表示，至少63宗本地感染BA.4或BA.5個案，當中有6宗機場、檢疫酒店相關； 另有6宗在高風險場所工作人士有流行病學關係，主要是家庭成員；7宗輸入個案相關。有20宗無源頭，另加24宗與20宗無源頭個案有關連，主要涉家庭群組，可能同一家有幾宗個案出現。上述個案中，有一個工作場所有出現兩宗個案，或涉傳播，包括之前公佈過的保良局日間護理中心的廚房，及一間食肆「為食火鍋」，其他是個案的密切接觸者。暫未見到有大廈傳播，大部份屬輕症，毋須深切治療或死亡。

【16:41】懷疑BA.4或BA.5新增36宗個案，其中19宗輸入，6宗本地無源頭。

--先前個案有關連，7宗個案曾在6月24日晚上去過觀塘創業街「為食火鍋」進食，昨日已出強檢公告， 食肆累計當晚共發現11宗個案，涉8男及3女，6月26日至30日發病，34至56歲，已透過疫苗通行證取客人資料，會視乎檢測結果跟進。

-6宗本地無源頭，3宗屬其家人有關連：

1)南昌邨5座昌日樓，每家庭有兩宗個案

2)健明邨明域樓，每家庭有兩宗個案

3)TKO新都市二期第二座，每家庭有兩宗個案

家庭分別每家庭二個案

4 、小西灣邨瑞樂樓

5、青衣青俊苑a座俊軒閣

6、青衣青華苑華煥閣

【16:40】歐家榮表示，BA.2.12.1個案新增31宗，其中19宗屬無源頭個案。

【16:35】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，增2318宗確診個案，包括153宗輸入，多一宗院舍院友死亡個案。昨日收4間院舍有確診報告。

▼6月28日 澳門藥物監督管理局對進口藥物、嬰兒奶粉及防疫抗疫用品進行檢查和清關▼



【09:28】澳門確診個案破600宗，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（1日）表示，昨日（30日）24小時內新增66宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共638宗；新增個案中31宗屬社區發現，35宗屬管控中發現。此外，截至今早上8時，通過流行病學調查共跟進10484人，其中核心密切接觸者1681人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）6641人，次密切接觸者523人，一般接觸者334人，陪同人員667人。

▼6月20日起強制檢測公告▼



+ 44

▼6月28日 250部的士排成「25」慶回歸▼



+ 9

▼6月28日 幻彩詠香江特別版最後預演▼



+ 4

▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼

