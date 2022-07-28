疫情．最新｜增4886宗確診　包括248宗輸入　多5宗死亡個案

本港確診個案持續上升，今日（28日）新增4886宗確診，直迫單日破五千宗，包括248宗輸入，多5宗死亡個案。學校呈報個案409宗。

現有1384人確診病人留醫，當中155宗為新增入院個案。現有22名危殆病人，包括一個22月個月大女嬰，11人嚴重，其中6名危殆病人正接受深切治療。危殆女嬰居住離島，昨日發燒，傍晚病情急轉直下送東區醫院，在深切治療部留醫，要用呼吸機及強心藥，目前腦水腫嚴重，疑出現腦病變。



旅發局「夏日賞賞你」第二批約43,000份限量獎賞今日（28 日）中午12時起可供市民領取，新一批限量獎賞涵蓋48個景點及餐飲、零售商戶，包括滋補湯包﹑蔘茸燕窩﹑運動用品、休閒服裝購物優惠及景點入場套票等等，多個獎賞優惠折扣低至二五折，及七五折購買海洋公園水上樂園入場門票等。



昨日疫情總覽：

▼夏日賞賞你第二批名單一覽▼

▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼



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【17:27】本港今日（28日）新增4,886宗確診個案，政府發言人表示，於九龍城、東區、元朗區、葵青區及沙田區，至少逾37個屋苑或大廈的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，將向相關地點派發25.5萬個快速抗原測試包，供涉事住戶及相關工作人員自行檢測。



受影響的屋苑及大廈包括紅磡海濱南岸、半島豪庭及畢架山一號；東區的東旭苑、東濤苑；葵青區的新葵興花園；元朗尚城以及沙田駿景園等。

▼7月28日 部份污水陽性大廈▼



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【17:10】柴灣富景花園第6座今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（29日）約中午十二時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:01】197間學校在過去7天有2宗或以上個案，建議以下7 間停課一周：

1)聖公會聖約瑟堂幼稚園(元朗)：K2上午良善班，有18名學生有2人感染

2)明愛樂進學校(特殊學校)：勤班有10學生1人感染，因學生難戴口罩，所以要停課

3)靈養堂秀德小學(離島)：3A班有24人3個感染

4)明愛樂意學校(特殊學校)：明智班有1人感染

5)南亞路德伯木恩中學(大埔)：1B班有29學生，有3人感染

6)深水埗官立小學 ：4B班有30學生，其中3人感染

7)東華三院羅裕積小學(油尖旺)：4C班有24學生，有3人感染

【16:53】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（28日）新增4886宗確診，包括248宗輸入，多5宗死亡個案。學校呈報個案409宗。

【16:52】為減病毒入醫院風險，公院探訪人士檢測要求有新公布，8月1日起更新檢測要求，特別探訪包括新冠康復者，要提供48小時內有效核酸檢測陰性證明，探訪人士可選擇認可機構檢測，但必須是用非自行採樣的、鼻、咽合併檢測。探病要在社區檢測中心測，可免費用。臨終病人恩恤探訪，現時要求不變。

【16:45】劉宇隆表示昨日有一位22月大的女嬰，住在離島，昨有發燒、咳、打冷震。傍晚約7點，家人發現有抽搐現象，因住離島要去長洲看家庭醫生，當刻已知要盡快去公院進行治療，由飛行服務隊送到東區醫院，約晚上9點半左右到達，抽搐情況由7點多開始，即有約兩三小時病發，令人擔憂。

劉宇隆稱，今早與醫管局及東院同事傾過，知道患者現時情況危殆，在深切治療需要插喉、駁呼吸機，要用強心藥維持生命。女嬰因有抽搐、神志呆滯等，令人擔心是否發生腦病變，腦病變可以是發燒抽筋，亦可以由新冠引起的急性壞死性腦炎。患者入院未夠24小時，東院醫護仍努力做不同診斷，包括腦電波及電腦掃描，今日下午剛做了磁力共振，確實有嚴重病變，腦水腫比較嚴重。基於周邊環境證據，其3歲大姊姊每日要做快測，7月27日陽性，父母快測陰性，22個月大小朋友未打得針，或在家密切接觸下感染，女嬰並無慢性病。

【16:37】政府專家顧問劉宇隆表示，一名22月大女嬰染疫，昨日早上發燒，昨晚送到東區醫院急症室，現時情況危殆，疑併發腦炎，現要用呼吸機協助呼吸，及要用強心藥。

【16:30】醫院管理局總行政經理關慧敏表示，現有1384人確診病人留醫，當中新增 155名確診留醫病人。現有22名危殆病人包括一個22月個月大女嬰，11人嚴重，其中6名危殆病人正在深切治療。醫管局呈報5宗死亡個案， 包括3男2女，年齡 56至100歲，其中兩位來自院舍，一人已打兩針，兩人打三針。

【15:51】《2022年僱傭（修訂）條例》今年6月17日刊憲並生效，訂明僱員如因遵守隔離令、檢疫令或圍封檢測規定以致活動範圍受限制而缺勤，將被視為病假；而按連續性合約受僱的僱員，理應可獲疾病津貼。有組織今日（28日）舉行發布會，估算修例後仍有7200名清潔工友因確診或檢疫缺勤，惟未獲發疾病津貼，涉款約1400萬元。

▼7月28日 明愛青少年及社區服務舉行發布會▼



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【11:50】醫管局正研究放寬處方新冠口服藥臨床指引，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（28日）於電台節目表示，兩款新冠口服藥最低適用年齡分別為12歲及18歲，他認為可放寬條件：「唔好咁硬綁綁睇有冇高危因素。」他亦建議，當局可提早獲得長者及其家人授權，當確診時立即派發藥物，免錯失5日內服用的黃金期。

【11:20】疫情反覆，香港單日確診數字最新升至4500宗水平，政府指13間私家醫院首階段騰出364張病床，主要提供予非新冠的復康病人，未來將視乎情況陸續增至約1,000張。香港私家醫院聯會主席、聖保祿醫院醫務行政總監何兆煒今早（28日）於電台節目表示，曾邀請醫管局總工程師評估，發現私家醫院難以接收新冠病人，目前僅新建的中大私家醫院有條件改裝，可提供24張病床給新冠病人。

【11:06】澳門清零一日又失守，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（28日）表示，昨日24小時內新增3宗陽性個案，均在紅碼區和醫學觀察酒店，屬於管控中發現；密切接觸者0例、重點區域及重點人群核酸發現的陽性0例、其他人群0例，即沒有在社區中發現的個案；自6月18日起累計共1,819例。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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▼7月26日 香港書展2022最後一日▼



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▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



▼7月19日起強制檢測公告▼



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▼7月25日 MIRROR紅館首場演唱會▼

