疫情．最新｜社交距離措施午夜後放寬　酒吧准6人一枱維持須快測

本港新冠肺炎疫情回穩，確診個案持續徘徊三千宗水平，昨日（4日）新增3286宗確診個案，包括272宗輸入，多8人死亡，累計死亡個案共有10184宗。



部份社交距離措施今日（5日）午夜過後放寬，包括食肆每枱人數上限由八人增至12人、宴會總人數上限倍增240人；酒吧每枱人數上限則由四人增至六人。



昨日疫情總覽：



▼10月1日消費券第二期發放 旺角銀行中心旅行社重現人潮▼



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▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



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▼9月29日 公務員事務局介紹荔枝角公園社區疫苗接種站▼



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▼10月3日 「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」 傳媒簡介會▼



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▼10月1日起強制檢測公告▼



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▼10月4日 最熱重陽節下柴灣墳場拜山人潮▼

