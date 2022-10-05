疫情．最新｜社交距離措施午夜後放寬 酒吧准6人一枱維持須快測
撰文：陳淑霞 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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本港新冠肺炎疫情回穩，確診個案持續徘徊三千宗水平，昨日（4日）新增3286宗確診個案，包括272宗輸入，多8人死亡，累計死亡個案共有10184宗。
部份社交距離措施今日（5日）午夜過後放寬，包括食肆每枱人數上限由八人增至12人、宴會總人數上限倍增240人；酒吧每枱人數上限則由四人增至六人。
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