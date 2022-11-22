加電費｜消息：中電按年加約19.7%、港燈按年加約45.6%

疫情持續三年仍未見盡頭，國際燃料價格持續飆升，對電費構成沉重壓力，無論是政府或是電力公司，均先後明言明年無可避免要上調電費，有環團更預測「雙位數加幅無懸念」。

明年電費價格今日（22日）揭盅，消息指，兩電的明年一月新電費，與今年11月相比，中電加價約6.4%，而港燈則加價約5.5%，換言之，按年度計算，與今年一月份的淨電費相比，中電新一年加價約19.7%，港燈亦加價約45.6%。



電費由基本電費和燃料價條款收費組成，前者涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤；後者則反映燃料價格的變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付。根據現時《管制協議》機制，兩電可賺盡8%回報。

燃料價格飆升 年內電費加幅已達雙位數

受國際能源價格飆升影響，兩電燃料調整費只會保證首兩個月不變，隨後每月燃料費根據過去三個月的實際燃料價格平均值計算，即會跟隨市況波動，故今年電費早已按月悄悄加價。中電今年的年度燃料調整費為38.6仙，三月起已按月上調，11月飆升至54.8仙，加幅約42%。港燈的加幅更明顯，今年的年度燃料調整費為27.3仙，但11月已升至78.8仙，增幅近兩倍。

換言之，以每度電的淨電費計算，兩電早已無法穩守原本公布的價格。中電每度電價格為128.9仙，今個月已加價至145.1仙，增幅約12.6%；港燈每度電收費由135.3仙，本月加價至186.8仙，較年初加價約38%，年內加幅已達雙位數水平。