童樂居虐兒案｜10個月重整計劃完成　新幼兒工作員獲完成培訓證書

香港保護兒童會童樂居虐兒事件去年12月曝光，其後至少34名員工被捕，部份已罪成在囚。童樂居自今年3月起開展「童樂居服務重整計劃」．將於下周二（20日）圓滿結束，保護兒童會今日（15日）舉行證書頒授儀式，表揚新幼兒工作團隊過去數月的努力成果。會方表示，重整計劃的專業夥伴之一太平洋區幼兒教育研究學會（香港）（ PECERA–HK），向童樂居的幼兒工作員頒發證書，確認他們完成培訓，而其服務組別亦順利通過嬰兒學習環境評量表（ITERS，針對嬰幼兒）和幼兒學習環境評量表（ECERS，針對 3 歲及以上兒童）的認證。



今天在頒獎典禮上獲證書的幼兒工作員，包括由CNOPE及保護兒童會其他服務單位借調而最終選擇留任童樂居的工作員。（保護兒童會提供圖片)

「童樂居服務重整計劃」是保護兒童會回應獨立檢討委員會首階段報告推動改革的重要舉措之一。為期 9 個月的重整計劃由非牟利幼兒教育機構議會（CNOPE）策劃及領導，該會從其成員組織向童樂居借調29名幼兒工作員（為期6個月）和兩名項目管理人員（為期9個月），協助童樂居從根本上改變其教顧模式，並由耀中幼教學院、香港專業教育學院（沙田）幼兒、長者及社會服務學科及 PECERA–HK 為前線及管理人員提供培訓。

保護兒童會表示，ITERS/ECERS 是量度育兒環境質素的國際標準，透過訂立質素改進的目標，讓前線員工知道服務如何能以兒童為本並符合兒童發展的最大利益，亦檢視教顧質素，包括師生互動、幼兒與環境互動、空間安排、作息時間等方面，是否配合幼兒發展的各方面需要。童樂居的幼兒工作員在PECERA–HK提供的實地指導下，學習提升服務質素，並透過事前及事後的評估，擬定需要改進的地方，助重建前線幼兒工作員的信心和能力，以及塑造和鞏固童樂居的新文化。

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PECERA–HK 主席李麗雲表示，學會以 ITERS 全部39個子量表為童樂居評分，平均得分在培訓後獲得兩級或以上的改進；參與啓導計劃的童樂居老師在過程中表現專注、主動求進，受訓老師看見課室常規、遊戲學習區、衛生及安全等各方面均有顯著改進，而幼嬰的自理及語言能力也明顯進步了，衍生莫大的工作成就感，由起初可能消極的態度轉為正面，對童樂居重建充滿信心，令院舍現在滿有生命力。

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保護兒童會執行委員會主席夏穆形容這次重要的改革對童樂居別具意義，過程非比尋常，在CNOPE 及其專業合作夥伴的幫助下，童樂居的新團隊取得顯著進步，計劃引入的全新教顧模式，為包括許多有發展障礙或特殊教育需要的幼兒提供適合其發展進程的啓發和教育。

夏穆表示，已大幅改善人手比例，讓員工與兒童的比例由過去的 1:7 提高至1:5，同時調整了員工的值勤安排，以固定的幼兒工作員和社工團隊照顧同一組幼兒，加强幼兒和照顧者的認識和聯繫；童樂居的數碼平台也在改善中，目標是提升幼兒工作員和不同專業人員的行政工作效率，減少人為錯誤和相關風險。

保護兒童會總幹事周舜宜表示，在過去９個月裡與CNOPE 團隊在童樂居一起工作、學習、解決問題，深受啟發，有信心新團隊將全心全意，共同為持續改進不斷努力。

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