疫情．最新｜確診宗數是否見頂回落成疑 高鐵車票或本周四開售
撰文：黃煦緻 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 黃金棋 呂穎姍 馬煒傑 劉夢婷 江麗盈 陳葆琳 鄧康翹
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本港疫情仍然嚴峻，昨日（2日）新增20,230宗確診，比昨日少3,131宗，連續兩日回落。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，近日為假期，檢測數字或減少，故需視乎開學後，學校呈報的陽性比例是否有所減少，以及需視乎污水監察走勢是否向下，才能確定是否已見頂回落。
實政圓桌立法會議員田北辰昨引述消息表示，高鐵服務會分三階段重啟行車路線，首階段只涉及短途列車，即深圳北、廣州南等六個車站；次階段會涉及長沙、潮汕等；最後才是北京、上海等車站。按照港鐵之前的說法，會於通關前的三天售票，即有望本周四（5日）開售。
昨日疫情概要：
-增20,230宗確診，比昨日少3,131宗。
-輸入個案367宗，佔整體個案比率1.81%；相比同日29,068機場入境旅客人次，確診比率則為1.26%，七日平均比率是3.30%。
-新增74名患者死亡，再創4月8日之後的新高，7日平均死亡率略升至0.264%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為11,943人。
-累計5,233名病人留院，當中535人為新增確診病人，新呈報23宗危殆及42宗嚴重個案。
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