給十九歲的我｜今獲提名金像獎最佳電影　英華女校：退出遴選

電影《給十九歲的我》近日引起連串風波，電影原本今日（9日）獲提名為香港電影金像獎的「最佳電影」。英華女學校今日隨即發聲明表示，校方經過審慎考慮後，決定退出今屆金像獎「最佳電影」的遴選。校方又指，會繼續就事件檢討。



▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼



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英華女校向家長、校友、學生等發聲明，指《給十九歲的我》近日引起社會關注，校方經過審慎考慮後，決定退出本屆香港電影金像獎「最佳電影」的遴選。校方又指，電影日前已停止公映，學校會繼續與製作團隊，以及有份參演的校友溝通，並深入檢討事件，感謝香港電影金像獎協會和評選委員的提名。

香港電影金像獎協會今日舉行記者招待會，公布2023年「第41屆香港電影金像獎」各獎項入圍名單，當中《給十九歲的我》入圍「最佳導演」、「最佳電影」、「最佳剪接」三項大獎。

▼《給十九歲的我》影片截圖▼

