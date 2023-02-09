給十九歲的我｜今獲提名金像獎最佳電影 英華女校：退出遴選
撰文：黃偉倫
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電影《給十九歲的我》近日引起連串風波，電影原本今日（9日）獲提名為香港電影金像獎的「最佳電影」。英華女學校今日隨即發聲明表示，校方經過審慎考慮後，決定退出今屆金像獎「最佳電影」的遴選。校方又指，會繼續就事件檢討。
▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼
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英華女校向家長、校友、學生等發聲明，指《給十九歲的我》近日引起社會關注，校方經過審慎考慮後，決定退出本屆香港電影金像獎「最佳電影」的遴選。校方又指，電影日前已停止公映，學校會繼續與製作團隊，以及有份參演的校友溝通，並深入檢討事件，感謝香港電影金像獎協會和評選委員的提名。
香港電影金像獎協會今日舉行記者招待會，公布2023年「第41屆香港電影金像獎」各獎項入圍名單，當中《給十九歲的我》入圍「最佳導演」、「最佳電影」、「最佳剪接」三項大獎。
▼《給十九歲的我》影片截圖▼
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《給十九歲的我》發生甚麼爭議？
一文睇清《給十九歲的我》事件的時間線，兩位被拍攝的主角學生，均指不認同公映，更寫下萬字長文質疑權益不受重視，而其中一位學生阿佘指出學校以一張十年前的通告作為證據，最終她...詳情請看。
張婉婷對《給十九歲的我》事件有什麼回應?訪問李慧詩事前沒有溝通?
張婉婷在風波後首度接受訪問，張導承認有份參與的學生未簽同意書，而上月張婉婷在接受訪問時，自爆冇得允許入場偷拍，仲試過冒市長簽名。訪問李慧詩事件，張婉婷指出，在拍攝之前其實是有溝通：或者中間有甩漏。電影的所有收益，都會...詳情請看。