六四34｜一個角度5張相　維園球場由萬點燭光到無人區再變嘉年華

今日（6月4日）是「六四事件」34周年，隨着社會新冠役後復常，維園足球場今年沒有因為疫情而封鎖，如常開放。足球場上的燈光，來自由25個省級同鄉社團聯合舉行的家鄉市集嘉年華。



支聯會解散後，今年無人再辦六四維園燭光晚會，連續四年沒有燭光。5年前、2019年的6月4日，維園亮起點點燭光，當時大會公布參與人數達18萬，警方則指高峰期有3.7萬。由2019走到2023，從天后栢景台停車場望向維園足球場，五張圖片紀錄五年來6月4日晚上的維園，也是香港社會變化的縮影。



▼2019至2023共五年6月4日晚 從天后方向望向維園▼



2019年，六四30周年，維園一片人海，燭光照亮六個足球場，支聯會公布有18萬人參與晚會，警方則指高峰期有3.7萬人。

2020年，六四31周年，亦是反修例事件後首個六四晚會，警方以疫情及限聚令為由發出反對通知書，但市民仍可進入足球場，現場雖然未見坐滿，但大批市民手持燭光聚集，亦有人高舉示威標語及旗幟。

2021年，六四32周年，港區國安法已實施，加上疫情仍嚴重，維園六四燭光晚會連續第二年被禁，警方封鎖六個足球場，市民無法進入。

2022年，六四33周年，支聯會宣布解散後首個六四，港府繼續以疫情為由暫停維園球場申請，警方嚴密布防，維園足球場空無一人。

2023年，六四34周年，社會復常，但維園燭光不復再，取而代之的是「家鄉市集嘉年華」進駐足球場，各式各樣的攤檔亮燈營業。

▼近四年6月4日晚 從銅鑼灣方向望向維園▼（原拍攝位置2022年已無法再使用）



▼2019年維園六四燭光晚會人頭湧湧，燭光處處▼



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▼2020年維園六四燭光集會首次不獲批准舉行，支聯會堅持入維園點燭光▼



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▼2021年警方鐵馬陣圍封維園足球場，人潮及燭海「清零」▼



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▼2022年6月4日及6月3日的維園▼

