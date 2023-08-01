初選案｜陳志全認與傳統民主派不咬弦　批黨派各自為政

民主派初選案在西九龍法院（暫代高等法院）續審，有「慢必」之稱的前立法會議員陳志全，今(1日)出庭自辯，他在案發時任政黨人民力量的主席，其政黨與傳統民主派向有「恩怨」，因為他們在選舉上拒絕與傳統派協調，並與對方出現「對選」的情況，故曾被稱為「民健聯B隊」。庭上又重提他曾被立法會主席梁君彥點名讚是「認真的議員」，陳稱「受之有愧」，惟他卻指民主派議員的出席率、加入委員會等均不夠積極，更稱他曾準時早上8時半出席會議，但會上只有他一名民主派代表，令他要單獨面對10名建制派議員，又指各黨派各自為政。



陳志全供稱，他於2012年在新東選區獲選為立法會議員，並於2016年連任。其代表大律師馬維騉問，陳被讚賞為認真的議員，陳庭上稱「受之有愧」。

陳志全作供時認其政黨與傳統民主派有恩怨。（資料圖片/鄭子峰攝）

怕被誤會搞破壞FB發帖回應

他又指，於2020年初時已有政情「八卦」新聞指，戴耀廷有意舉辦初選。及後，陳獲區諾軒告知將舉行初選的協調會議。陳透露，九東的第二次協議會議後，有報章報道人力最為反對初選。該次協議會後，九東決定不舉辦初選，改用選前民調棄選機制。陳指該報道令讀者認為人力「搞破壞」，遂和出席該次會議的成員商量，在Facebook發帖文回應事件，題為：「人民力量贊成有共同政治行動綱領的初選」。

人力因不滿傳統民主派而出現

陳又稱，人力使用「共同政治行動綱領」這詞已久，人力的出現是因對傳統民主派不滿，認為民主派過往就選舉進行協調，人力不但沒有參選，甚至和民主派「對選」，因此被民主派指為「民建聯B隊」，又遭民主派攻擊在選舉不協調時，人力便會回應他們之間沒有「共同政治行動綱領」。

對民主派的兩個期許

帖文的第五點提到：「人民力量重申，如各方希望進行真正初選，應努力思考並定出共同政治綱領及在議會制衡政府的一致行動守則」。陳解釋「一致行動守則」是涉及議員的基本操守，並解釋他對民主派的期許，包括投票時在場、盡量加入委員會等，但民主派很多時未能做到。

陳志全指前立法會認員蔣麗芸一人入十多個委員會，但民主派議員只入3至4個。（資料圖片／李澤彤攝）

指民主派各自為政

陳舉例稱，曾在早上8時半的會議，只有他一名民主派議員準時出席，令他要獨對10多建制派議員。此外，民主派議員在立法會屬少數，惟出席率較建制派議員低。在加入立法會委員會方面，蔣麗芸一人便加入10多個委員會，但民主派議員只加入3、4個。他形容民主派各自為政，如四大版塊派代表出席會議，也未能做到。他認為民主派可以取得多少議席是一回事，紀律是另一回事，指和政府角力，至少需積極參選才可做到。

不會在未知內容下否決預算案

馬大狀問：「共同政治行動綱領」和「一致行動守則」，是否和綑綁議員無差別否決預算案有關。陳否認並強調稱：「無意咁做，亦唔會咁要求人。」他又指任議員8年，都是根據3個原則考慮預算案，包括人力提出的訴求、預算案本身的內容和民意。他強調沒有可能未得知預算案內容，便稱要一同決定行動。

過去認知積極是表示更加著緊

就新東兩次協調會議，陳志全都未有出席，而是派助理代表。根據人力的執委會紀錄，助理匯報為：「新界東的初選選制可能有改變，包括由「會運用否決財政預算案」，轉為「積極運用否決財政預算案」。陳說他聽到審訊時的討論，指加上「積極」兩字後，「好似無咁肯定」。惟他指過去的認知，加上「積極」，是表示更加著緊。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)