初選案｜陳志全指初選目標是爭取最多議席　否決預算案是遙遠的事

民主派初選案在西九龍法院（暫代高等法院）續審，有「慢必」之稱的前立法會議員陳志全，今(2日)開始接受控方盤問。他認為初選的最終目的，只是在立法會取得最多議席，這便可以做多很多事，因為若建制派議員不足35人，民主派議員集體沒出席會議，這樣會令會也開不成，故政府必須與民主派磋商。然而陳稱他的心態是：「選到先至算啦...講到上天落水都係咁話啦。」又認為否決預算案是件好遙遠的事。



戴耀廷曾在記者會說，民主派35+會是大殺傷力憲制武器，但陳志全稱他沒有這個概念。（資料圖片）

沒有大殺傷力憲制武器的概念

控方盤問陳志全稱，2020年3月的初選記者會時，戴耀廷說：「立會能過半...變成大殺傷力憲制武器……」控方問陳當時是否知悉初選的目標，是要取得憲制武器，包括否決預算案。陳認為初選的目標是民主派取得最多的立法會議席，若可以立會過半，便：「好多嘢可以做到。」他否決預算案是其中一項權力，但他沒有「大殺傷力憲制武器」的概念。

初選最終目的是要獲取最多議席

陳強調，他由始至於都不同意否決算案是初選的目的，他認為初選的最終目的，是要民主派獲取最多議席，給壓力政府壓力回應五大訴求等。若民主派取得35席，在開票一刻，政府已需準備和民主派磋商。至於否決預算案，陳形容：「係好遙遠嘅嘢。」其心態是：「選到先至算啦...講到上天落水都係咁話啦。」

陳志全稱若民主派取得35+，並全體缺席，會令會議也無法召開。(資料圖片/梁鵬威攝)

若民主派集體不出席會議亦開不成

法官陳仲衡問，是否認為《基本法》賦予立法會議員的權力中，否決預算案是最大的權力，陳志全指，概念上屬正確，操作層面則不是。若民主派取得35+，政府面對的問題，是支持政府的建制派議員在立法會內不足35席。若沒有民主派議員，屆時連開會的人數也不足，「會都開唔成」。至於4月時交到立法會審議的預算案，「首讀，二讀都讀唔到」。

法官陳慶偉總結陳的證供，指其說是屆時不足35人開會，遑論否決預算案，陳志全回應：「第一日都唔知開唔開到會」。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)