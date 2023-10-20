今日必看8分鐘｜患末期癌男捐80萬助癌童｜男子遭黃蜂螫傷危殆

28歲楊嘉驃患末期癌症 冀遺愛捐80萬元助癌病童：值得快樂童年

28歲男子楊嘉驃（Gabriel）去年先後確診胃癌及肝癌，正臥病在床，彌留之際。他的親友今晚（19日）代他在網上發文，表示抗癌超過一年，化療的副作用，令人失去基本尊嚴，他已失去說話能力，希望世上不再有癌症和其他疾病，他已捐出80萬元予香港兒童癌病基金，「抗癌小朋友都同其他小朋友一樣，都值得擁有一個快樂童年。

末期癌彌留之際捐$80萬助癌童 兒童癌病基金讚楊嘉驃堅強表感恩

28歲才俊楊嘉驃（Gabriel）去年先後確診胃癌及肝癌，正臥病在床與親友告別，在告別人間之際，他決定將 80 萬港元捐予兒童癌病基金，支援勇敢抗癌的小朋友。兒童癌病基金行政總裁錢靜蘭今日（20日）指，早前曾到醫院探訪Gabriel，形容他十分堅強，並清晰表達了希望幫助抗癌小朋友意願，他尤其是對於小朋友藥物資助感到關注，令她感覺Gabriel十分認真看代事情。

塌天秤死因預審 死者母庭外痛斥涉案公司垃圾 不應該再存在

房協安達臣道地盤去年發生天秤倒塌奪命工業意外，死因庭今就涉案三宗死亡事故進行閉門預審，其中一名死者潘浩鈺的母親在預審後離開法庭時，痛斥涉案公司是「垃圾」、「劣質既建築公司」，無視職業安全的法例，公司涉及的地盤不停發生意外，多人傷亡，潘母認為該公司不應存在，應該把它除牌。她在聆訊後收到一大箱事件相關的報告，潘母拿著重重的箱子離開時稱：「這些報告放在家，無形中又係一種傷痛。」

洪水橋養蜂男遭黃蜂螫傷危殆 目擊街坊：佢蹲身表情痛苦

洪水橋和平新村里一個蜜蜂養殖場內，55歲姓謝男子昨日（19日）遭外來的黃蜂螫傷，昏迷送院，經搶救後目前情況危殆。《香港01》記者今日到事發現場，找到發現傷者的女村民，她形容傷者蹲下身，表情痛苦，她連忙叫援兵，幫助報警。

西貢新安村洗車店疑電熱水爐爆炸 黑衫男：爆咗啲玻璃喎！

前晚（18日）7時許，警方接獲西貢新安村一名53歲女子報案，指突然聽到巨響，於是望出窗外發現地下位置玻璃散落一地，懷疑發生爆炸。警方及消防接報到場，經初步調查，發現位於新安村89號一間正在裝修的洗車店舖內的一個電熱水爐發生爆炸，警方及消防認為事件無可疑，正調查事故原因。

天瑜醫療事故｜追究刑事責任重案組跟進 天瑜爸：不敢抱太大期望

8歲女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人。天瑜父親本月10日與醫管局就民事索償達成和解協議，而天瑜父親當時指其法律團隊將繼續研究及向警方提供更多資料，追究刑事責任。

愛犬突失蹤 竟遭2米高袋鼠「鎖喉挾持」 澳洲狗主衝進河中搏鬥

勇男救犬！澳洲發生一件奇聞，小鎮居民莫洛尼（Mick Moloney）日前在河邊遛狗時，竟然遇到一隻憤怒袋鼠，「挾持」了他的狗狗，還試圖想把牠淹死，態度表情相當囂張，莫洛尼不敢置信，氣得涉水與袋鼠對峙，救下了狗狗，打架過程錄成影片瘋傳網絡，一天內吸引破百萬點閱。