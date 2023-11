除了「感恩節」和「光棍節」,你還知道11月有哪些特別日子嗎?



其實在11月,還有一些有趣而不為人知的日子;比如,每年11月21日是「世界問候日」(World Hello Day),又稱「世界哈囉日」,提醒大家不要吝嗇向身邊人送上一句簡單而窩心的問候,拉近人與人之間的距離。大家又可知道,這個表面上輕鬆愉快的「世界問候日」,背後的由來原來頗為沉重。



撰文:醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生



世界哈囉日起源於1973年第四次中東戰爭,這場大規模戰爭又稱「贖罪日戰爭」。1973年11月21日,為促進埃及和以色列之間的和平,有一對兄弟發起了World Hello Day,宣揚用溝通解決爭執,而非武力。他倆自費印刷大量宣傳材料給世界各國領袖,希望將這份信念傳遞至世界每一個角落。可惜,事實是殘酷的,世界哈囉日並未能止住戰爭;時至今日,戰爭仍有發生,仍在奪走無數寶貴生命。

世界哈囉日雖未能停止戰爭,但當中的意義值得你我深思。發起世界哈囉日的兄弟主張慶祝這個特別日子的方式是至少在這天主動與十個人打招呼,哪怕只是一聲「Hello!」,藉以縮短人與人之間的心靈距離。如今全世界已有百多個國家響應這個日子,希望人們傳遞友愛,以一聲問候為身邊人帶來一片好心情。

一位已故英國醫生Dr Kate Granger多年前發起了「Hello my name is…」的國際運動,相比世界哈囉日宣揚的一句「Hello!」多走一步,加上自我介紹「my name is…」。這個運動旨在鼓勵醫護同業以最簡單的方式──介紹自己,與病人打開話匣子,為改善醫患溝通及建立互信踏出第一步;給患者尊嚴與關愛,讓人性回歸治療。

香港公立醫院醫護人員每天都與時間競賽,常常忙得不可開交,食無定時,甚至超時工作;工作繁忙,就連聊天也變得奢侈,難免有時可能會省略了向病人自我介紹這一環。

世界哈囉日與「Hello my name is…」運動都讓我有感而發地向身邊同事宣揚多與病人打招呼與介紹自己,簡單一句「你好!我是……」,已能大大拉近彼此心靈距離。又或者,病人就診時,不妨也主動向醫生說聲「Hello!」,雙方「一人走一步」,醫患關係定必得益。

為更了解病人在公立醫院接受治療的體驗和感受,醫管局於二○一○年首次推行「住院病人經驗調查」。及後,我們一直定期進行不同主題的調查,包括住院、專科門診及急症室服務等,持續監察服務水平。

醫管局已於十月三十日起,在26間公立醫院開展病人經驗調查,目標訪問約一萬名病人,了解住院病人接受治療的經歷、感受及對服務的意見。除了一貫以抽樣方式透過電話向病人進行訪問,今次更首次以網上問卷方式進行調查,涵蓋範疇包括醫院環境及設備、醫護人員、護理及治療、出院時的資訊等。當然,我們在問卷保留了一些「必答題」,例如,醫護有否自我介紹?病人有否感受到醫護人員對他們的關懷?良好醫患關係對病人本身已是一帖良藥,建立了互信,醫護人員充分了解病人需要,才可以不斷提升服務質素。

無論是不是世界哈囉日,大家平日不妨放膽多向身邊人「say句hi」,巴士司機也好、餐廳職員也好、對面鄰居也好、樓下保安也好,不要輕視簡單一句問候的威力;一聲你好、一抹微笑、一個點頭,已能為對方送上一份暖!

