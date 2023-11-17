今日必看8分鐘｜楊紫瓊獲頒榮譽博士｜會展去同區酒店黑的收$150

奧斯卡影后楊紫瓊獲科大頒榮譽博士 稱特別開心：香港is my home

香港科技大學今日舉行學位頒授典禮，向奧斯卡影后楊紫瓊頒授人文學榮譽博士。楊紫瓊於典禮後接受傳媒訪問時感謝科大，稱能夠成為博士是從小到大的一個夢想，感到十分開心，「特別因為係香港呢度攞先，因為你知香港is my home（香港是我的家）。」

黑的直擊｜3客會展去同區酒店收$150照上車 車尾貼「嚴打黑的」

「黑的」劏客禁不絕，更「揚威」海外，影響香港形象，《香港01》上月在中環纜車站放蛇直擊「黑的」猖獗的情況，揭發的士司機向上落山乘客收取350元車資，較正常貴4倍。政府早前擬引入的士司機扣分制，引起部分業界人士反彈，批評做法不公，反倡議政府打擊白牌車，更計劃下周三（22日）非繁忙時段罷工3小時。然而，「黑的」問題不得不正視，《香港01》取得讀者提供的偷拍片段，可見「黑的」橫行，開天殺價，由灣仔會展前往約4公里外的酒店，車資高達150元。

獅子山傳出男女呼救聲 陸空搜索無果 疑晨運客練氣功高叫惹驚魂

今日（17日）上午6時20分，有行山人士在獅子山回歸亭附近聽到一男一女叫救命，但再查問對方情況卻未獲回應，擔心有危險，於是報警。警方及消防員接報到場，登山搜索，同時召政府飛行服務隊直升機協助，惟逾兩小時也沒有發現，相信是善意虛報。現場消息稱，不排除是晨運人士練氣功時呼喊，引來誤會。

01揭廣華醫院電線槽用次貨 醫管局化驗不合格 建築署增驗收要求

《香港01》早前獨家揭發廣華醫院新大樓電線槽厚度未達標準，醫院管理局今日（16日）公布廣華醫院電線槽鍍層厚度檢測結果，電線槽鍍層的厚度少於20微米的標準，而重量亦未達每平方米275克的相關標準。兩種測試方法，與記者實測方法一致，證實《香港01》測試結果準確，局方稱會根據合約追究責任。

白石角公廁建有玻璃天幕 膺最佳公廁金獎 西營盤街市公廁最惡劣

下周日（19日）為「世界公廁日」，香港廁所協會今日（17日）公布「2023香港最佳公廁選舉」結果，結果白石角公廁獲金獎，協會形容該廁所建有玻璃天幕，更安裝電話充電設備，並設有獨立洗手位置及飲水設備；加上牆身建有植物，感覺舒適。至於馬料水海濱公廁獲銀獎；西灣河海寧街公廁則獲銅獎。

林穎彤及鄭雋熹與另4人涉醫院內擾亂秩序 案件押後明年1月再訊

無綫女藝員林穎彤 （Bella）、捲入JPEX案的29歲同台男藝人鄭雋熹，與另外4男女，涉嫌在醫院病房外擾亂秩序，被控阻礙公職人員及公眾地方作出擾亂秩序的行為兩罪。案件今（17日）在粉嶺法院再訊，除了首被告冼衍彤因在醫院留醫未有到庭外，另外5名被告均有出庭應訊。

APEC峰會｜習近平2次主動與鄰座陳茂波交談共約4分鐘 不時點頭

亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議周四（16日）在美國三藩市召開，國家主席習近平與代表特首李家超出席峰會的財政司司長陳茂波毗鄰而坐，習近平更並主動與陳茂波談話歷時約4分鐘。當陳茂波回應時，可見習近平不時點頭。

拜登突然大讚習近平「紅旗專車」好美 探頭看車廂內部後說了這句

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平15日在三藩市的費羅麗莊園（Filoli estate）會面。會後，拜登親自送習近平離開，在見到習近平的「紅旗」專車時，他突然大讚「好美的車」，並提到「就像我們的凱迪拉克」。