今日必看8分鐘｜拖飛機人員遭飛機輾斃｜美斯：香港無上陣屬不幸

機場拖飛機跟車工人意外跌出拖車 伏屍滑行道 疑遭飛機輾斃

機場發生罕見致命交通意外。凌晨3時左右，當局接獲一名機場員工報案，指發現一名男子，在跑道南路西停機坪位置對開的滑行道倒地昏迷，不省人事。救護員趕至現場，證實34歲事主當場死亡。據了解事主坐在拖車車尾，拖車當時正拖行大灣區航空飛機，懷疑他跌落地並被飛機輾過。

美斯訪日神態輕鬆 操練行得走得真射波 形容對香港無法上陣屬「不幸」

球王美斯（Lionel Messi）近日訪港風波引來不少迴響，他隨國際邁亞密昨夜抵達日本，並在今日出席記者會，提及在香港無法上陣之事。美斯指「該場比賽我很想踢，但沒辦法，在香港，入場的球迷很多，也知道很多人想看我上場比賽。希望未來還有機會能在香港比賽。」

美斯無上場｜消委會投訴飆逾400宗 父親為兒討公道上街抗議

國際邁阿密（Inter Miami CF）與港隊於香港大球場進行表演賽，惟美斯（Lionel Messi）沒出場，觸發全城憤怒。消委會總幹事黃鳳嫺今早（6日）表示，投訴數字經報道後，今早最新累積到245宗個案，當中214宗為本地市民，另外31宗為旅客，涉及總金額為160萬元，最高的一宗金額為22,000元，有旅客要求退還機票、高鐵和酒店開支。

美斯不上場｜李家超極失望 促主辦公開與球隊合約及回應球迷訴求

國際邁亞密周日（4日）與港隊表演賽，隊長美斯未有上陣惹眾怒，球迷大叫「回水」。主辦方決定撤回申請1,600萬元政府資助，但未交代會否補償球迷，行政長官李家超今天（6日）出席行政會議前見記者主動提到事件，他說對美斯沒有上場極度失望，敦促主辦方回應球迷訴求，以及公開與球隊的合約。李家超又說，今次事件令政府明白要明確指示落實列明在合約的要求，會認真審視及改善保障市民權益、知情權方面的安排。

農曆年可減抄牌力度？ 蕭澤頤：或酌情處理 但須顧及道路安全

農曆新年將至，以往坊間流傳「過年唔抄牌」之說近年已證明是流言。警務處處長蕭澤頤今日（6日）舉行警隊年結記者會，他稱2023年違泊抄牌數字其實較2022年下跌一成，警方需在顧及道路安全下才會運會酌情權，但絕不會因應個別活動如夜繽紛等，一刀切不抄牌。他重申警隊或許會在農曆新年作出平衡，如有可能會酌情處理交通執法工作。

消防員邱耀文處理車禍期間猝逝 今舉行榮譽喪禮 將安葬浩園

消防員邱耀文1月19日在大嶼山神奇道處理一宗交通意外時突然暈倒，送院搶救不治，終年49歲。消防處今日（6日）為邱耀文舉行榮譽喪禮，消防處處長楊恩健、公務員事務局局長楊何蓓茵等官員到場送別，場面哀戚。早上10時45分，3名家屬穿上孝服，其中一人手捧遺照離開靈堂，消防高層列隊致敬，政府官員亦夾道致意。11時許，靈車抵達邱耀文生前隸屬的竹篙灣消防局，同袍抬出花牌並放置在靈車前，各人走到花牌前鞠躬致意。接近1時，靈車駛至浩園，百名親友手持白色玫瑰花，一一送別邱耀文。隨後靈柩入土，安葬浩園。

吸血「財仔」涉以342厘高息放債 淋油電話恐嚇收數 警拘32男女

元朗區去年10月至12月錄得121宗與收債相關的案件，有見及此，元朗警區一連7日（1月29日至2月4日）展開代號「雲劍」行動，放蛇搗破兩間高利貸財務公司，檢獲118萬元現金，拘捕32人，包括財務公司持牌人及職員，其中5人有黑幫背景。警方指，兩間財務公司涉以最高達342厘年利率放貸，比法定高7倍；又用高壓手法迫使受害人簽約，最後還款不成便派人上門淋油、電話恐嚇「債仔」親友滋擾。

荃灣便利店半夜大門虛掩觸動警鐘 疑遭爆竊失7,000元現金

荃灣發生爆竊案。凌晨1時許，一間位於海盛路、並非24小時營業的7-11便利店，據報當時已經打烊，突然防盜警鐘響鳴，驚動保安公司並通知便利店負責人返回店舖了解，竟發現大門虛掩。警員到場調查，初步點算約損失7,000元，暫列作「爆竊」案跟進。警方正追緝一名身高約1.7米的男子，案發時身穿白色長袖T恤、黑褲、戴黑帽及持黑色袋。

黎智英案｜黎向高層轉發董橋訊息：要鼓吹香港價值不容共產黨摧殘

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（6日）踏入第24天，前《蘋果日報》副社長陳沛敏續作供，她提到2019年反修例事件時，黎支持抗爭，並想催谷更多人上街，曾發訊息叫高層想辦法，並說：「現在情況實在太靜，好驚。」《蘋果》後來破例在「非七一」的遊行，刊登政治漫畫家尊子所畫的漫畫。黎之後又稱，希望找來更多「有份量的人」，如法官、宗教界人士等，分享他們對修例的看法，並認為找泛民談談意見已經沒有新意。黎又向她轉發前社長董橋發給他的訊息指：「我們要鼓吹的不是香港要民主，我們要求鼓吹的是香港的價值不容共產黨摧殘。」

的士司機爆奇遇 內地女去機場無港幣要咁畀錢 司機收到金額是…

的士車費爭議時有！近日有的士司機在小紅書發帖表示遇上1名「無與倫比」的內地女乘客攜帶行李往機場，連同附加費應付318.5元，對方要求以支持寶付款，唯車內八達通系統未能成功收款。司機打算收人民幣，請女乘客支付300元人民幣（約329港元），唯乘客堅持計算匯率後是290元人民幣（約318港元）。司機認為是次事件是他「讓步」，發帖提醒內地遊客稱「香港的士不一定每位司機提供電子支付服務」，建議遊港時自備足夠現金，或乘坐的士前先與司機確認電子支付方式。