星二代從出生開始便成為網民焦點，林心如自從誕下女兒「小海豚」後經常分享溫馨的家庭照，近日她與女兒一同戴上Tiffany & Co.的鑲鑽手鏈，被網民批評有炫富之嫌，擔心兒童會在錯誤的價值觀中成長。

林心如一向喜歡名牌，喜歡購買奢侈品來獎勵自己努力工作。（IG@loveruby_official）

林心如日前分享了與女兒戴上Tiffany T Smile系列的18K玫瑰金鑲鑽手鏈的相片，兩條手鏈價值不菲，總值接近三萬五千元。不少網民認為「小海豚」年僅三歲便穿戴名牌屬炫富之舉，擔心這樣做讓她從小追捧名牌，成為物質主義者，事件隨即引起網民熱烈討論。

林心如日前分享了與女兒戴上Tiffany T Smile系列的18K玫瑰金鑲鑽手鏈的相，讓網民擔心這樣做讓她從小追捧名牌。（IG@loveruby_official）

面對網民的爭議，林心如最後把相片刪除。她解釋兩條手鏈都是Tiffany & Co送贈的禮物，只是因為拍照才讓女兒戴上。她續指雖然女兒很喜歡這條手鏈，但也只限在家裏配戴，不會戴出門，所以平日女兒的手鏈也是鎖於保險箱中。她曾透露打算於女兒18歲前，每次生日都買一件珠寶當生日禮物，在女兒可以配戴前自己先戴，並計劃女兒18或20歲時傳承自己的首飾。

不過，事件並非林心如首次被批炫富。她自認愛名牌，曾表示：「好東西雖然比較貴，但可以用很久，而且這些名牌貨每一年價錢都在漲，早一步買就有一種賺到的感覺」。她喜歡購買奢侈品來獎勵自己努力工作，IG上亦不乏名牌手袋穿搭照。

▼▼▼按圖看林心如於IG上分享的名牌手袋▼▼▼

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根據波士頓學院社會學教授Juliet Schor的著作《Born to Buy: The Commercialized Child and the New Consumer Culture》，新生代父母難以抽空陪伴子女，便改以金錢作為補償，這樣容易扭曲子女的理財觀念，導致他們走向炫富的極端。兒童在物質為上的價值觀下，習慣以金錢解決問題，缺乏解難能力，受挫有可能會逃避。所以家長應以身作則，不應以名牌炫富，做好榜樣。不過時尚圈中有不少名人也愛讓子女穿戴名牌，誇張得令人側目。

▼▼▼按圖看年輕星二代的誇張炫富例子▼▼▼

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