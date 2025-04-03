火炭謀殺｜泰國落網25歲刀手被控謀殺　今日下午沙田提堂

火炭穗禾路3月16日發生謀殺案，綽號「蛤蟆東」的52歲姓譚黑幫男子，遭人狂斬多刀身亡。事後警方在港先後拘捕多名男女，包括有黑社會背景的主謀父子（76歲及47歲）。而25歲張姓「刀手」於3月27日在泰國芭堤雅落網，昨日（4月2日）由警方押返現場重組案情。警方指，他被暫控一項謀殺罪，案件將於今日下午在沙田裁判法院提堂。



疑犯於火炭麗禾里向探員交代案發經過。（王海圖攝）

張男昨日（4月2日）下午4時在警方押解下，返回謀殺發現場進行案情重組。他身穿灰色上衣、黑色長褲及球鞋、雙手戴有白色手套，黑布蒙頭及腰纏鐵鏈，在麗禾里迴旋處向探員交代案情後一度登上警方七人車，其後他再下車，往麗禾里與穗禾路交界走去，其間曾在馬路中心停下腳步，指示行兇路線。

警方以假人及道具刀重演行兇過程。（王海圖攝）

當走至穗禾路行人路時，探員將一把道具牛肉刀交到疑犯手中，並取出假人，疑犯從假人後方斬其腿部兩刀。探員其後手持假人一直沿行人路走去，疑犯亦持刀尾隨了一段路，然後離開行兇位置，並示意自己案發時曾跨過行人路欄杆逃走，在涉案的的士左邊登車。他結束案件說明後，登上警方七人車。

疑犯於火炭麗禾里向探員交代案發經過。（王海圖攝）

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至下午近5時，疑犯被押至田心下城門道9號對開近富山火葬場，逗留僅數分鐘後已登車離開，但未見到他們重組的案情內容。其後疑犯再被押回警方車輛，下午近5時半被押抵最後一個案情重組地點旺角花園街建興大廈。

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疑犯下車時雙手並無取物，他在建興大廈對開、面向花園街接受探員提問。他之後曾移動至建興大廈地下正門入口，並由探員押解下登上建興大廈。警方早前在兇案發生後翌日清晨至下午，曾派員搜查大廈，懷疑有疑犯匿藏，惜當時未有發現。

火炭謀殺案，疑犯被警方押至旺角建興大廈對開。(王海圖攝)

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案發於3月16日下午約5時25分，姓譚（52歲）男子在麗禾里與穗禾路交界，遭兩名刀手追斬；兇徒登上一輛的士逃去。譚男重傷昏迷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，傍晚6時08分證實不治。據了解，死者有黑社會背景，綽號「蛤蟆東」，曾為荃灣和勝和人馬，近年「過底」至14K，跟隨北角肥標，但死者活躍於火炭一帶。

2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹。（資料圖片/林振華攝）

警方在黃大仙拘捕兩名姓黃的中國籍男子（76及47歲）涉嫌「串謀謀殺」，相信他們策劃今次襲擊。兩人為父子關係，均有黑社會背景；相信死者與他們因金錢問題出現嚴重糾紛。兩名被捕父子獲准保釋候查。而另一名28歲被捕女子，已被暫控一項協助罪犯罪及一項誤導警務人員罪，案件3月19日上午，已在沙田裁判法院提堂。據了解，她任職護士，案件中她協助「睇水」男友潛逃內地。

警方其後亦於3月23日在香港國際機場拘捕一名27歲何姓女子，及於3月24日在落馬洲口岸拘捕一名32歲郭姓男子，兩人均涉嫌協助罪犯。何女已被暫控一項串謀傷人罪，案件已於3月26日上午在沙田裁判法院提堂；郭男則已獲准保釋候查，須於四月中旬向警方報到。

▼2025年3月16日火炭斬人謀殺案▼



2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹及衣物。（資料圖片/林振華攝）

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案中兩名刀手、一名睇水男和一名駕駛套假牌的士接應的車手，於案發後潛逃。

其中一名25歲姓張男刀手，據泰國傳媒報道，他於當晚約9時從香港乘飛機逃到泰國曼谷，再轉到芭堤雅。香港警方以涉嫌謀殺向他發出逮捕令，在泰國當局協調下，當地人員在芭堤雅將他拘捕，並撤銷其在泰國的居留許可，隨後被驅逐出境及返回香港，昨日由警方押解重組案情。他被暫控一項謀殺罪，案件將於今日下午在沙田裁判法院提堂。

另外一刀手及一車手，潛逃內地，涉嫌偷越邊境被捕，港警正與內地當局商討移交。案件尚餘一名睇水仔仍未落網。

其中一名有紋身的姓張刀手逃往泰國，日前在芭堤雅落網。（泰國移民局圖片）

▼4月2日警方重組案情▼



▼謀殺案翌日（2025年3月17日）警員包圍建興大廈▼



警員持爆破工具上樓，準備爆門入單位。（翁鈺輝攝）