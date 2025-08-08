黑幫新義安盜資料開公司登記59車犯罪　警拘21人　6車涉元朗兇案

今年1月22日，一名有「和勝和」背景的黑幫男，在元朗街頭被亂刀劈死；多名刀手登上6輛接應車輛逃走。警方追查下，發現有黑幫集團盜用他人資料，開設4間空殼公司，登記59輛正式領牌的車輛，而有關公司名與本地一個活躍黑社會字頭相近。據了解，涉事黑幫為「新義安」，空殼公司分別以「新安」、「義安」及「新義」為名。



警方一連3日（5至7日）拘捕21人，包括一名處理公司車輛牌照事宜的骨幹、一名負責為車輛承租泊車位的租客、19名駕駛過相關車輛的司機。59部車輛中，13輛私家車早前已牽涉不同刑事案件被檢獲。警方亦檢獲「劈友」的牛肉刀、冰毒及公司文件，相信有關車輛被用作毒品餐車、流動武器庫以行動車輛。



警方打擊三合會利用他人資料非法開設空殼公司，再用公司名義登記車輛用作非法用途，檢獲牛肉刀。（蔡正邦攝）

年初元朗兇案 警揭接應車登記公司為新安、義安、新義

新界北總區刑事部策劃代號「影岸（SHADOWSHORE）」行動，打擊三合會利用他人資料非法開設空殼公司，以登記車輛用作非法用途，例如毒品快餐車、流動武器庫及作為行動車輛以用作干犯黑社會相關嚴重暴力罪行。

新界北總區刑事總部重案組總督察歐陽德指，事件源於今年初在元朗一宗命案。1月22日凌晨，一名年約24歲懷疑有三合會背景的男子，在元朗喜業工廠大廈對開，被另一個素有積怨的黑社會團伙埋伏，身中多刀不治。

新界北總區重案組第1A隊調查後發現，用作接載謀殺案刀手的6輛私家車，分別由4間公司登記，其中3間公司名和本地一個活躍的黑社會字頭發音相近，帶有濃烈黑社會意味。據了解，有關公司名分別為「新安」、「義安」及「新義」，涉事黑幫為「新義安」。

今年1月22日，元朗喜業工廠大廈對開發生命案，24歲男死者及28歲同行男子在街頭被追斬，現場留下大量血跡。（蔡正邦攝）

今年1月22日元朗兇案，白衣男子倒臥血泊中。(網上影片截圖)

4空殻公司名下登記59車輛 13輛牽涉謀殺、販毒及藏武案

歐陽德續稱，黑幫集團由2024年4月至10月期間，註冊成立4間空殼公司，分別報稱從事物流、設計、投資及汽車相關業務。4間公司名下共登記59輛有正式牌照的私家車，於警方拘捕行動中，其中有13輛私家車早前已牽涉不同刑事案件被檢獲，包括6輛用於元朗謀殺案的行動車輛、7輛用於干犯發生於屯門、元朗及深水埗區的「藏有攻擊性武器」及「販運危險藥物」案件。消息指，有關車輛均從正規途徑買賣，有繳牌費設保險。

今年1月22日元朗兇案，4輛車先後到場包抄攔截兩名事主，其後有約10多名刀手下車追斬兩人。（網上影片截圖）

警方調查後，發現空殻公司有3名登記董事，他們在不知情的情況下，被盜用個人資料，用作註冊該3間公司；餘下第4間公司董事尚未尋獲。而4間公司中的兩間公司登記地址，位於屯門一條村的村公所，其餘兩間地址為秘書公司。調查發現，4間公司並無報稅記錄，因此有理由相信4間公司是被非法開設，為沒有實質業務的空殼公司。黑幫欲利用車輛進行非法用途，目的為隱藏真正車主及幕後主腦身份，逃避執法人員追查。

三合會利用他人資料非法開設空殼公司，再用公司名義登記車輛用作非法用途。（警方提供）

警方拘21人包括骨幹及車手 檢$480萬證物當中有18車及冰毒

警方透過與運輸署接洽後，調查涉事59車的背景資料，鎖定31名目標人士，包括兩名負責開設空殼公司並處理車輛牌照續期的骨幹成員、3名負責為車輛承租泊車位的租客及26名曾經駕駛過上述車輛的司機。

過去3日（5至7日）警方展開拘捕行動，新界北總區刑事部聯同元朗及屯門警區刑事部，以涉嫌「行使虛假文書」及「串謀詐騙」拘捕了21名本地人士，包括一名骨幹成員、一名負責為承租泊車位的租客及19名曾經駕駛過相關車輛的司機。

被捕人為19男2女（19至55歲），大多報稱無業，其餘報稱任職文員、銷售員、運輸工人、建築工人、車房維修工等，當中8人懷疑有三合會背景。其中兩名被捕人現正被扣留調查，其餘被捕人已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。行動仍在進行中。

行動中，警方共檢獲約480萬元的相關證物，包括18輛被空殼公司所登記的私家車，市值約130萬元，其中5輛目標車輛在屯門檢獲。警方在其中一車內，檢獲6.5公斤懷疑冰毒，市值340萬港元，亦於其他車輛檢獲現金10萬元。

另外，警方於4間空殼公司所聘請的兩間秘書公司，檢獲相關公司開戶文件等。行動仍然進行中，不排有更多人被捕，以及檢獲更多涉案車輛。

新界北總區刑事總部重案組總督察歐陽德（左）、警司鄧翊几（中）、及高級督察吳斯軒（右）交代案件。（蔡正邦攝）

警將索律政司意見 解散空殼公司充公車輛

新界北總區重案組高級督察吳斯軒表示，在完成相關行動及調查工作後，將索取律政司意見，根據香港法例第622章「公司條例」解散相關空殼公司，並且根據「公司條例」或香港法例第221章「刑事訴訟程序條例」充公相關公司財產包括公司登記的車輛。

新界北總區刑事總部警司鄧翊几指，黑社會使用有關車輛進行非法行為，為逃避警方追捕，往往會危險駕駛，對其他道路使用者構成安全。而且真實車主身分成疑，一旦不幸發生意外，將影響保險效力，未能追討損失責任，對路面使用者構成重大威脅。警方指，有信心解散有關非法開設的空殼公司及充公車輛，以削弱黑幫整體資金鏈，從源頭打擊黑社會利用車輛干犯嚴重罪案。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「行駛虛假文書」及「串謀詐騙」均屬嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁14年。警方重申，打擊三合會活動以及其收入來源為警務處長首要行動目標之一。警方將繼續以情報主導方式，打擊三合會活動及罪行。