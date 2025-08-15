高德黑工司機｜高德：全面升級平台　引入人臉辨識、司機抽檢等

近日有疑似內地司機透過「高德打車」平台在港接單載客取酬，更親口向乘客承認無香港身份證，疑為黑工。警方在昨日（14日）記者會上表示，發現事件牽涉一個詐騙集團在背後操縱，一名53歲被捕男子涉嫌將個人資料交予詐騙集團登記網約車戶口，而該戶口被內地黑工使用載客取酬。「高德打車」平台今日（15日）在社交媒體表示對事件高度重視，並深刻理解市民的擔憂，正與合作車行積極配合警方的調查工作。



另外，就針對冒名載客等罔顧道路使用者安全的情況，平台稱已全面升級平台管理制度，包括引入人臉辨識、設備ID綁定等方法以準確識別駕駛者身份、要求合作車行設立並嚴格執行司機抽檢制度、針對用戶投訴進行實時核查，即刻下線存在違規行為的駕駛者賬號等。



近日有市民在社交平台上載片段顯示，有疑似內地司機透過「高德打車」平台在港接單載客取酬。（受訪者提供影片截圖）

「高德打車」平台表示，就警方日前公佈一宗牽涉電召汽車涉嫌串謀詐騙案件，此事引發公眾關注，高德對此也高度重視，並深刻理解市民的擔憂。目前案件仍在調查階段，高德正與合作車行積極配合警方的調查工作，共同打擊任何危害行業健康發展的不法行為。高德又指，對任何違法行為零容忍，將持續發揮好出行需求與出行平台的連接作用，督促合作車行合法合規經營，為用戶創造安全舒適的出行體驗。

針對冒名載客等罔顧道路使用者安全的情況，高德已全面升級平台管理制度，包括但不限於以下措施：

1. 技術升級。督促和協助合作車行引入多種技術手法，如人臉辨識、設備ID綁定等，以準確識別駕駛者身份；

2. 即時核查。針對用戶投訴，高德將聯合合作車行進行實時核查，即刻下線存在違規行為的駕駛者賬號；

3. 隨機抽檢。要求合作車行設立並嚴格執行司機抽檢制度，定期開展全面風險排查；

4. 優化制度。制定更嚴謹的安全管理細則，以確保所有合作車行遵循最高的安全標準，從源頭上預防和杜絕違規行為。