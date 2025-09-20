鰂魚涌戰時炸彈︱封路影響市民返工放工　食肆東主：生意少咗一半

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，當局大規模疏散現場附近大廈，涉及1900戶、約6000人。據知，今日（20日）警方已鋸開炸彈外殼，正在燒毁炸藥，預計下午2時完成。



鰂魚涌一段英皇道交通仍然受阻，有返夜班市民收工乘巴士時，巴士司機中途發現封路，他下車發現由於鰂魚涌站A及B出入口暫時關閉「摸門釘」，需要繞道才能進入港鐵站，加上下大雨，直言：「狼狽啲囉，鞋都濕埋」；亦有餐廳職員及菜檔東主指，當局展開撤離行動及封路，影響生意，冀盼當局盡早解封。



鰂魚涌英皇道一帶因應警方拆彈，現時仍然封路，多條巴士線需要改道。（黃偉民攝）

返夜班的關先生今早收工打算乘巴士回西灣河，豈知中途巴士司機始發現封路，要打電話去車廠查詢。關先生其後落車進入鰂魚涌地鐵站，但該鰂魚涌站Ａ及B出口已落閘封閉，港鐵職員著關先生前往C出口。關先生於是在港鐵站外避雨，直言：「而家等落雨（停），鞋都濕哂，都無辦法啦，佢都唔想嘅，狼狽啲囉，鞋都濕埋。」

返夜班的關先生今早收工打算乘巴士回西灣河，豈知中途巴士司機始發現封路，下車後卻發現港鐵鰂魚涌站出口亦落閘封閉，於是在港鐵站外避雨。（黃偉民攝）

有剛下班的保安員斥封路及巴士改道造成不便，「啱啱話巴士又冇，乜車都冇」，又直言不擔心拆彈會引致爆炸：「如果係爆，你當年打樁起樓都爆，住咗幾廿年都唔爆。你而家唔爆又想整返爆佢，搞到而家一鑊泡。」

有剛下班的保安員直言不擔心拆彈會引致爆炸。（黃偉民攝）

食店職員朱小姐表示，因當局封路措施，今早同事返工遇到困難，「搭地鐵，要喺鰂魚涌Ｃ出口兜（路）返嚟」。她續指，昨晚當局展開的封鎖及疏散行動已影響其生意，「尋晚有影響，尋晚生意少咗一半、五成」，而今日警方未有通知何時完成拆彈，只是看新聞得知要12小時，「希望早啲解封啦」。她坦言現時時間尚早，未能評估今日生意如何，「(但)多數實有影響，因為嗰邊封咗，只係靠呢邊啲客」，加上今日天氣欠佳，無奈道：「今日咁大雨好難估計，都係差架啦。」

另有濱海街菜檔東主在場了解，指幸好今日是周六，未有造成大量損失，惟未能順利交貨，他估計如今日未能開檔，將損失數千元。

▼9月20日早上鰂魚涌一段英皇道交通仍然受阻▼



【0901更新】運輸署宣佈，因突發事件，鰂⿂涌以下路段仍然封閉：

(1)濱海街介乎英皇道與華蘭路之間的全線；

(2)英皇道(往柴灣⽅向)介乎⺠康街與華蘭路之間的全線；及

(3)英皇道(往銅鑼灣⽅向)介乎祐⺠街與芬尼街之間的全線。

西灣河、太古城及北角一帶的交通預計會較繁忙。駕駛人士應避免駕車前往受影響地區，考慮改⽤其他道路，並遵從在場警務⼈員指⽰。

此外，以下受影響的巴⼠路線須改道⾏駛:

(1)隧巴第102、106、116、606、606A、608、613及682號線（來回方向）；

(2)城巴第2、2A、8H、18X、33X、77、81、82、85、99、722及A12號線（來回方向）；及

(3)城巴第82X號線（往柴灣方向）。

有關個別巴⼠路線的最新服務情況，市⺠可參閱巴⼠公司的網⾴或流動應⽤程式內的資訊。

▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼



爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，為二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈。（讀者提供）

爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）

▼9月19日晚上撤離情況▼

