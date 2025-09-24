颱風樺加沙｜杏花邨海水倒灌　淹沒地面和行車線　私家車涉水而行

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】受到超強颱風樺加沙的影響，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發10號風球（十號颶風信號），同日凌晨2時45分發出黃色暴雨警告信號，本港多處地方均有強風暴雨，天氣非常惡劣。

杏花邨一向都是颱風暴雨的「重災區」，有網民在threads表示，今日凌晨約5時半， 杏花邨出現海水倒灌情況，「已經過咗馬路，就嚟去到商場」；片中可見，大量海水由屋苑樓下位置湧到馬路，直迫到對面商場，淹沒屋苑樓下地面，以及大半條盛泰道來回行車線，其間一輛私家車沿盛泰道往柴灣方向涉水而行。

大量海水由屋苑樓下位置湧到馬路，直迫到對面商場，海水淹沒屋苑樓下地面，以及大半條盛泰道來回行車線。（threads@nelzon_ngah影片截圖）
一輛私家車沿盛泰道往柴灣方向涉水而行。（threads@nelzon_ngah影片截圖）
