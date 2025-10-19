華懋大廈三級火｜全部傷者好轉　屋宇署：抽查棚架保護網是否合規

中環華懋大廈昨日（18日）發生棚架三級火，3男1女吸入濃煙送院，其中兩名分別姓倪（23歲）及姓林（55歲）男子一度危殆，幸今日（19日）均已好轉，林男今午已情況穩定；倪男晚上亦已脫危，情況轉為嚴重。



屋宇署回覆《香港01》查詢時表示，涉事大廈外牆正透過「小型工程監管制度」進行外牆及空調機支架的修葺工程，火警後整體樓宇結構沒有明顯危險，但外牆有鬆脫物要即時移除，包括已損毀的竹棚架、破損的外牆玻璃及鬆脫的外牆批盪等。事故後，大廈業主及工程項目負責人，已主動暫停有關工程；署方會主動抽查涉事棚架所採用的保護網是否合規。



火警後，消防走出外牆調查。（鄭嘉惠攝）

屋宇署表示，昨（18日）晚約7時30分，接獲消防處消防控制中心通知後，隨即派員到場跟進。上址大廈外牆正透過「小型工程監管制度」進行外牆及空調機支架的修葺工程，而個別樓層正進行已獲屋宇署批准的加建及改建工程。署方人員遂聯絡大廈業主、工程項目的註冊建築專業人士及註冊承建商。在火勢撲滅及取得消防處同意後，署方人員昨夜和今早聯同工程項目人員視察大廈外圍及內部情況。

事故發生後，大廈業主及工程項目負責人已主動暫停有關工程，而項目的註冊建築專業人士及註冊承建商已安排展開所需的清拆工作。在清拆工程進行期間，受影響的一段行車線需要暫時封閉。署方會繼續跟進有關工程的進展，以確保公眾安全。

+ 1

署方續指，就工程棚架搭建所採用的保護幕、保護網、防水油布或塑膠帆布等物料，屋宇署一向實施嚴格的阻燃特性要求，並已向業界發出相關指引讓業界跟從，以防止一旦火警發生時火勢蔓延。

屋宇署發出的《2011年建築物消防安全守則》及於2023年3月發出的通告函件中，清楚列明凡正在興建、拆卸，或進行修葺或小型工程的建築物，所有為遮蓋其外牆而裝設的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布均需具備適當的阻燃特性，並符合相關認可標準。此外，屋宇署於今年4月修訂的《竹棚架設計及搭建指引》，亦將上述有關阻燃特性嘅要求收錄其中，以方便業界人士參閱。

就是次火警事故，屋宇署會主動抽查建築地盤所採用嘅保護幕/保護網等物料，是否符合上述要求，並提醒專業人士及承建商，若發現有人違反《建築物條例》規定，會嚴肅處理，包括考慮提出檢控或進行紀律處分程序。

▼ 中環華懋大廈三級火 ▼



中環華懋大廈昨日（18日）發生棚架大火。（讀者提供）

消防處昨晚交代詳情時指，火勢蔓延迅速，消防接報後4分鐘到場時，發現整幅棚架已陷火海，火舌波及毗鄰大廈，地面一輛貨車及一個環保斗亦受波及，但大廈內部未受嚴重影響。消防在到場後8分鐘後升為三級火。184名消防及救護人員被派遣至現場，出動兩鋼梯水塔射水降溫，並以無人機在外圍監測。晚上9時13分，火警大致撲滅。

火警中，3男1女送院，其中一人頭部受傷及吸入濃煙，情況較嚴重，全部人獲救時清醒。消防處已成立專責小組調查起火原因及蔓延迅速原因。

中環華懋大廈昨日（18日）發生棚架三級火，冒出大量濃煙。（何夏怡攝）

一名男子由救護車送院。

昨午5時許，再多一人獲救出。（王譯揚攝）