JPEX案｜警至今拘80人　一文回顧被捕人名單

JPEX案件調查自2023年開展以來，截止今年2月共有80人被捕，被捕人士包括名人、KOL、OTC負責人及職員等，例如林作及KOL「陳怡」。本文回顧過去JPEX案被捕人的名單，當中包括「幣少」助手莫浚廷、歌手dR.X、朱公子及KOL「湘湘」等。

今日（5日）警方表示將落案檢控16人，消息指當中包括林作和陳怡，下午4時警方將開記者會交代詳情。



保安局於今年4月10日指，截至今年2月28日，警方就JPEX案共接獲2,636人報案，涉款16.16億元，其中1,311人已錄口供，666人不追究，659人未能聯絡。

警方共拘捕80人，凍結資產2.28億元，包括物業、名貴汽車、銀行戶口、現金等。

JPEX涉詐騙 林作、陳怡等幣圈網紅被捕

2023年9月18日﹕林作、KOL「陳怡」、6名JPEX關聯公司員工被捕



33歲男子林作﹕林作退出保險業界後，轉投虛擬貨幣投資市場，更在中環娛樂行開設場外找換店（OTC）「林作炒幣」，曾稱申請做JPEX合夥人。惟在證監會點名警告JPEX無牌後，林作表示已中止與JPEX合作，更曾到警署提供資料釐清與JPEX關係。他最終於18日上午被警方拘捕，OTC辦公室亦被警方搜查。林作在扣留兩日一夜後獲准保釋，離開警署時疑由女朋友裕美在正門聲東擊西，自己則從後門登車離開。他在22日召開記者會，交代他已退租辦公室及終止業務，並拒絕回應一切與案有關提問。

36歲女子KOL「陳怡」﹕原名陳穎怡，報稱是YouTuber。她早在2021年在尖沙咀開設第一間加密貨幣找換店陳大怡加密貨幣找換店（CYOTC），然後擴張，並在去年3月在元朗增設樓高兩層的地舖，佔地共2,000呎。自JPEX被證監會點名警告，陳穎怡便在社交平台對證監會口誅筆伐，炮轟：「可惜政府無立假新聞法，否則可以看到證監會全體職員一齊入獄。」又在影片內爆粗批評政府對JPEX「一味靠屈」。即使她被捕後獲准保釋，仍繼續在社交平台大放厥辭，並重申自己的立場不變。

31歲女子陳凱怡﹕根據商業登記，她是「CYOTC 陳大怡加密貨幣找換店」的擁有人。

22歲女子曾楚舜、22歲男子陳曉豪﹕分別報稱為大學三年級生及無業，先後擔任本港註冊公司「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」的公司秘書。

26歲男子鄧立迅﹕報稱是侍應，「Web3.0 Technical Support Limited（前身是JPEX Technical Support Co. Pty Ltd）」員工，於2022年12月一宗小額錢債申索案件中，與「幣少爺」黃鉦傑同列為被告。

26歲男子李承海、52歲女子鍾彩雲﹕澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」的員工。

2023年9月20日﹕幣少助手莫浚廷、歌手dR.X、朱公子被捕



JPEX｜新被捕三人身份曝光：幣少助手莫浚廷、歌手dR.X、朱公子

25歲男子莫浚廷﹕報稱為司機，與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。於2019年2月28日，與「幣少爺」黃鉦傑一同因涉嫌串謀詐騙，被商業罪案調查科拘捕。當時案情指，他們涉嫌以假聲明欺騙事主購買挖礦機，涉及金額為約300萬。

32歲男子黃浩邦﹕BeatBox藝人dR. X，亦是「猿人食品集團有限公司」的董事兼股東，於中環威靈頓街開設餐廳「Bored Garden無聊園」，發展餐廳兼加密貨幣找換店（OTC）的業務，又會舉辦 web3.0 聚會及講座。

31歲男子KOL「朱公子」﹕全名朱家輝，報稱YouTuber。自2020年成立「公子會K.T Club」，過去數年不斷擴張。他自稱「90後幣圈紅人」，經常在網上平台及講座上分享虛擬貨幣資訊。據其介紹，「公子會」主力提供加密貨幣場外交易服務（OTC），提供多種主流加密貨幣交易，致力推廣加密貨幣文化，讓更多人認識到加密貨幣等新型投資方式。

2023年9月26日至28日﹕KOL「湘湘」、OTC店「Lupin」董事被捕



JPEX案｜最新被捕3人包括KOL湘湘 UNICOIN職員 曾與蕭若元拍片

29歲女子KOL「湘湘」﹕「湘湘」姓梁，為場外找換店「UNICOIN」的駐場分析師，曾多次在網上宣傳JPEX，又稱以UNICOIN邀請碼註冊可享優惠。湘湘曾開辦YouTube頻道「湘湘投資日記」，教授新手如何投資加密貨幣，又在個人社交網站分享日常生活。她早前曾與名嘴蕭若元「蕭生」拍片談論加密貨幣。

23歲男子黃尚賢﹕OTC Money Lupin Limited的創辦人、首任董事及公司秘書。翻查資料，黃男亦於2022年1月以818萬買入日出康城物業。此外，Lupin OTC商標由Star Marketing Limited持有，公司9月25日申請解散。

23歲男子鍾韋軒﹕另一名OTC店「Lupin」董事。

2023年9月26日至28日﹕4名被指是詐騙網絡中較核心人物被捕



JPEX案中，澳門司警拘捕兩名港人。（澳廣視提供）

JPEX案｜港澳再拘4人共18人落網 警調查進入詐騙網絡較核心部分

28歲黃姓男子﹕職業不詳，案中角色不詳，警方其單位檢獲大量文件，包括印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡。

28歲鄧姓男子﹕警方在一單位將他拘捕，搜屋時檢獲88萬元現金及兩隻名貴手錶，並在單位發現大量被碎紙機、火及懷疑漂白水銷毀的文件。

29歲盧姓男子﹕報稱網絡工程師。澳門司警指他是JPEX犯罪骨幹成員，兩地警方相信他們的角色為場外交易所（OTC）負責人，並在澳門進行洗黑錢犯罪活動。司警在其身上檢獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金；香港警方亦從其在港住所檢獲現金、金條、名貴手錶，總值約870萬元。

29歲何姓男子﹕報稱兌換店職員。澳門司警指他是JPEX犯罪骨幹成員，兩地警方相信他們的角色為場外交易所（OTC）負責人，並在澳門進行洗黑錢犯罪活動。司警在其身上檢獲50萬元賭場籌碼，警方其後凍結其娛樂場所帳戶內的300萬存款。

2023年10月4日﹕警拘2人包括TVB藝員鄭雋熹，消息指是詐騙成員



JPEX案｜TVB藝員鄭雋熹被捕 IG大曬涉案保時捷 頻道講幣圈消息

28歲劉姓男子﹕職業不詳，被指詐騙犯罪集團成員，警方其位於滿名山寓所拖走一部白色保時捷。

29歲男子鄭雋熹﹕為無綫電視藝員，警方在元朗南坑村拖走鄭名下約值140萬元白色保時捷，相信為犯罪得益財產。鄭雋熹於2023年5月開設個人YouTube頻道，共上載9條影片，內容全部關於幣圈大事及投資加密貨幣及NFT等。

2023年10月5日﹕警拘6人，包括加密豹CEO小龍Sir、曾參加《全民造星》Coingaroo總經理趙敬賢



JPEX｜全民造星「酒粒仔」趙敬賢被捕 任職Coingaroo總經理

54歲張姓男子﹕JPEX詐騙網絡成員之一。警方於10月6日 在屯門屋苑The Carmel拖走一輛屬於他的白色林寶堅尼跑車，懷疑車型是Aventador SVJ 63，全球限量63部，當時售價或高達千萬元。

23歲男子趙敬賢﹕OTC「Coingaroo」總經理，洋名Felix，暱稱「酒粒仔」。他背景相當豐富，涉足範圍包括娛樂圈、健身界，以至最近大熱的加密貨幣圈，他於18歲及19歲時，曾參加ViuTv節目《Good Night Show 全民造星》第一屆及第二屆，當時報稱職業時學生、健身教練，擅長功夫、舞蹈、rap，自我介紹時曾稱「大家好我係酒粒仔，希望我嘅正能量可以感染到你地每一個」，可惜最終落選。沒想到來到23歲，他加入幣圈，搖身一變成為「總經理」，曾接受訪問介紹加密貨幣投資。

27歲男子余啟輝﹕OTC「Tung Club 東館」的職員。

29歲男子區焯基﹕OTC「Coingaroo」的營運總監（COO），洋名Keith。他曾受訪指Coingaroo團隊由約30位年輕人組成，希望推動加密貨幣市場，又會舉辦講座等，他亦有份任講座講者。他稱Coingaroo會設會員制，讓兌換加密貨幣的客人能獲取不同福利，如購物優惠、獎品等，又會舉辦線下活動，不時與會員聚會，建立加密貨幣社群圈子。

35歲男子陳小龍﹕為OTC「CryptoPARD加密豹」的創辦人兼行政總裁，該店自稱香港首間加密貨幣學院。翻查資料，陳小龍不曾出現於亦無出現於加密豹任何註冊文件。他於被捕前夕（10月4日）曾在社交媒體instagram發文，指JPEX案發生以來一直與律師緊密聯絡，警方到分店偵查，但當時他本人在新加坡出席活動。他表示：「近日透過律師和警方聯絡，我會主動配合調查，盡返市民責任。希望件事可以早日獲得公平對待。」

37歲李姓男子﹕為OTC「CryptoPARD加密豹」的前董事。翻查資料，「加密豹」的商業登記由一名李姓男子「李家麟 Li Ka Lun」持有，他同時在另外兩間懷疑關聯公司「豹商學院集團有限公司」（Pard Business Academy Group Limited），及紅拍商學院有限公司（Red Shot Business Academy Limited）出任董事。

至於持有加密豹商標的「鼎豐創富有限公司」（Apollo Global Treasure Limited）、懷疑關連公司「Cryptopard Co Limited」及「BlockHUBZ Entertainment Group Limited」，李家麟今年8月辭任董事後，並改委任台灣人牛耿晟。

31歲莫姓男子﹕JPEX詐騙網絡成員之一。

2023年10月8日﹕KOL「東記」機場回港被捕



JPEX｜警再拘28歲男 據悉為OTC東館負責人蔡曉東「東記」

28歲男子蔡曉東﹕暱稱「東記」，為KOL，亦是加密貨幣分析師暨Hong Coin講幣創辦人、OTC「東館」負責人。