【瘦身】跟許瑋甯、郭書瑤練出馬甲線　告別水桶腰的六個注意事項

小腹腰間贅肉真的超難瘦嗎？！研究顯示全身上下最容易囤積贅肉的部位，就是腹部周圍，特別是女性因為有子宮，所以腹部更容易堆積脂肪、且屬不容易消除贅肉的區域。但就算平常完全沒有運動也不用擔心，只要願意努力跨出第一步，透過有氧運動、肌力訓練、伸展以及搭配正確飲食方法、按摩，不管你想瘦小腹、瘦肚子、瘦腰，還是期待練出腹肌、馬甲線、小蠻腰，兩個星期就超有感！

簡單有效且溫和的腹式呼吸法，非常適合剛開始想要鍛鍊腹肌的女生，把腹部消下去，這樣才能自信地穿上時髦的短版上衣。（IG@lalalalisa_m）

1. 瘦小腹瘦腰練腹肌初學者日常超簡單

腹部不消下去，根本沒辦法穿時髦的短版上衣。但光只是鍛鍊肌肉表面是不夠的，如果不從深層的地方開始，永遠不會有效果的！簡單有效且溫和的腹式呼吸法，非常適合剛開始想要鍛鍊腹肌的女生。

2. 運動健身前記得暖身

當你想要靠運動健身減肥瘦身，努力瘦小腹認真做核心訓練Training前後，一定要做暖身與收操伸展，這樣在做運動時就不容易受傷，並且能夠減輕運動後的肌肉痠痛，更重要的是做了伸展收操後，你的肌肉才不會一直呈現糾結成一團的狀態，導致看起來很粗壯的緊繃狀態。

3. 瘦小腹瘦肚子瘦腰各種訓練

現在許多人都想練出「馬甲線」，並認為「核心肌群」僅指腹部肌肉，所以只鍛鍊腰腹部位，教練指出，這樣的狀況久了之後，可能會出現駝背或圓肩的問題，因為「核心肌群」同時也包含了背部，這就是所謂的「不平衡」或「不對稱」，這樣目的達到了，卻無法讓肌肉發揮它的最佳表現。所以在為自己安排訓練課程時，要特別注意「混搭』的重要性，瑜珈、普拉提（Pilates）、有氧運動搭配肌力訓練，雖然效果不是立即的，但是時間拉長，一定看得出成效。

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4. 腹部側腰按摩

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5. 腹部肌膚保養

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6. 想要消肚子這樣吃

年紀慢慢變大，新陳代謝能力大幅下降，這時候單靠鍛鍊肌肉也很難瘦下來，因此也必須同時控制飲食，才能順利達成消除肚子贅肉的願望。

7. 女明星這樣做

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：瘦小腹練腹肌超有感 超模教練女星健身達人陪你在家一起瘦肚子總整理】