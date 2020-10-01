減肥迷思｜牛油果「好脂肪」也會致胖　營養師：雞蛋不需去蛋黃

聽說，減肥是終身興趣。周而復始，胖了便想減磅，輕了又覺要獎勵自己。到底有沒有一勞永逸的減肥方法？不少人建議一系列的減肥食物，就如近年流行的牛油果，又或是常吃的雞蛋，到底長期食用，是否有效減肥？還是會有副作用？就由營養師為你解答一些減肥食物的迷思。

不少人建議一系列的減肥食物，到底長期食用，是否有效、又有沒有副作用？（Christopher Campbell/unsplash）

減肥迷思1：咖啡可利尿去水腫，同時會造成荷爾蒙失調？

對於很多人來說 ,一天一杯咖啡已成習慣，早上一杯，飯後「續杯」，不然根本不能工作！為求健康，不少人會喝不加糖、奶的黑咖啡，但坊間卻有不少文章指，黑咖啡當中的咖啡因影響荷爾蒙，女性不可多喝，甚至會令荷爾蒙失調，或至更胖？

「家營營養中心」、香港營養師學會認可營養師吳瀟娜(Lillian)就指出，暫未有足夠研究顯示對咖啡因會造成荷爾蒙失調，只要不攝取過量，仍可因需求飲用。她解釋，咖啡因會刺激身體分泌皮脂醇，即壓力荷爾蒙，適量飲用咖啡有提神作用，但每人對咖啡因的反應不一。但攝取過多咖啡因會令過分刺激中樞神經，處於興奮狀態。亦可能會出現手震、腸胃不適、失眠、心跳加速等情況。

營養師吳瀟娜建議黑咖啡應該這樣喝：

油果的主要成份是脂肪，以牛油果減肥餐單，是否真的有效？（louishansel/unsplash）

減肥迷思2：牛油果是「好脂肪」也會致胖？

至於牛油果，更是不少人的至愛，但牛油果的主要成份是脂肪，以牛油果減肥餐單，是否真的有效？

營養師吳瀟娜就指出一個牛油果約有30克脂肪，即6茶匙的油，相當於一日的建議脂肪攝取量的50%左右，因此多食容易致肥。但牛油果的脂肪主要是不飽和脂肪酸，有助減少血液壞膽固醇及增加好膽固醇含量，有利心血管健康。而且含豐富的纖維量，有助腸道蠕動，預防便秘及增加飽肚感。

營養師吳瀟娜建議牛油果應該這樣吃：

減肥迷思3：雞蛋要去蛋黃才健康？

烚蛋是筆者最愛的早餐之一，簡單又健康。但時時聽人說，烚蛋要去蛋黃，才算健康，到底烚雞蛋應不應去蛋黃？

營養師吳瀟娜就指出，含有豐富的優質蛋白質，是人體必需胺基酸的來源，而蛋黃中富含脂溶性的維他命A、D、E及多種礦物質，是營養價值高的食物。她指出，很多人認為蛋黃不健康，因為膽固醇量高，但實際上蛋黃中的膽固醇對血液膽固醇量的影響很低，進食時不需刻意不吃蛋黃。

營養師吳瀟娜建議雞蛋應該這樣吃：

另一個減肥陷阱，就是晚上總是會忍不住要吃宵夜，營養師吳瀟娜對於避免進食宵夜，有以下建議：