日本夏日流行4款日常必備染髮髮色盤點　個性粉棕返工顯白不沉悶

每到新一季，便會想更換不一樣的造型。



從穿搭、髮型、髮色等，一併大改造初符合季節的風格，像是秋冬給人低調沈穩的感受，春天則是帶點溫柔浪漫，而夏季，當然不了少了輕盈與活力感的視覺氛圍，尤其「髮色」不能像衣著每天更換，所以挑對顏色很重要！不僅可以時髦一整季，變漂亮同時心情變好之外，看起來也會更直覺擁有嶄新印象，想知道2025夏季時髦髮色趨勢有哪些嗎？不妨先從日本女生近期經常染的色系裡找範本，以下盤點4款夏日激推時尚髮色推薦，包含冷棕、茶色、酒紅咖啡，讓你快速挑選適合自己的顏色，打造時髦度滿分的全新形象。

掌握最新夏日流行脈動，4款日常百搭日本潮流髮色推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4款近期日本大熱夏日染髮髮色（01製圖）

1. 透明冷棕

棕色系一直以來是許多人內心的最愛，不僅能襯任何膚色，即使棕色褪去之後，頭髮褪色也不會太過明顯，而今年帶點冷感的棕色染髮非常，視覺看起來會有輕盈透明的效果，搭配空氣瀏海、羽毛剪，傳達輕柔甜美的日系女孩氣息。

2. 溫柔茶色

屬於低調顏色的茶色，接近原生髮的色系，由於不用擔心會有布丁頭的問題，加上帶點溫柔感色調，能使頭髮看起來蓬鬆且髮量增多，很適合髮量較少，或者偶爾想換個髮色的大家使用，加入中分大捲、直長髮，展現質感滿分的氣質印象。

3. 個性粉棕

近期日本女生都在染的粉棕色，以淺咖啡加入粉，充滿夏日的造型感受，瞬間製造出一股繽紛活潑視覺，此色系很推薦給想要使肌膚顯白時染，髮型可以結合低層次剪，便能營造滿分的時髦魅力。

4. 霧面黑

以霧面感為主的黑色染髮，自然不造作風格，且沒有過多的髮型限制，整理頭髮也比較方便快速，在每季都是很推的選擇，運用鮑伯、狼尾頭加乘，連結專屬特色的個性LOOK。

夏日換上新髮色展現全新焦點

以上推薦4款夏季必備時髦髮色，不妨先從不同染髮開始，打造與過往截然不同的嶄新風格，不論是甜美、溫柔、個性皆可輕鬆擁有，接下來一起拿著圖片參考預約髮型師，讓盛夏之際增添搶眼注目的日系時尚。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】