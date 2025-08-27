減肥瓶頸期、忍不住口必讀！35921減肥法則有助防暴食 調節胰島素

【減肥/減肥方法】正值炎夏，想要盡情與陽光玩遊戲，當然少不免穿上清涼服飾！不想不然穿上背心、短褲、露背露腰裝時，令冬日積存的贅肉盡顯人前、尷尬十足的話，適當減肥絕對少不免。減肥之路可以說是長跑之路，減肥方法千萬種，最怕中途放棄或休息期時失去自制，變得一發不可收拾。近日在節目《健康2.0》中，周建存醫師、許書華醫師與營養師宋明樺就分享了防止暴飲暴食的瘦身秘訣，讓大家可以健康又安全地減磅！



減肥這樣吃！瘦身功效事半功倍

最直接減肥的要點絕對是製造能量缺口，讓人體消耗的熱量超過攝入的熱量所形成的差額，為彌補差額缺口，身體會因而被促使燃燒脂肪，從而達到減重。

眾多斷食法中以「168減肥法」最為普遍，雖然斷食法有著顯著的成果，減肥並非一日即可完成，大家總會有樽頸期，或是放鬆的時候，這個時候又可以怎樣減肥呢？醫師們則分享了一個「35921」 法則，關鍵在於食慾控制以及規律菜單。

「35921減肥法則」不用節食就能輕鬆瘦！

「35921」 法則｜一日三餐

一日三餐看似無法打造能量缺口，其實身體不能吸收低於800卡路里，不然會對身體造成負擔，以及令身體產生保護機制，無法減重。其實只需每餐只吃七分飽，餐與餐間相隔5小時，就能讓身體保有足夠的消化時間間隙，讓身體具有吸收規律習慣，不會對血糖造成過大波幅。

吸收低於800卡路里，將對身體造成不少負擔

「35921」 法則｜每天需要攝取2000L 水

水份對於有減磅需要的人士而言，可以說是不可或缺的一環，因為能夠為身體提供飽足感，讓能量消耗加快增長30％，特別是餐前先喝500毫升的水，或是無糖茶、氣泡水以取代含糖飲料，能夠讓腹部脂肪下降。

「35921」 法則｜進食一份拳頭份量的水果

減重時候最怕忍不住口，很容易會吃零食，不知不覺就會吸收過多能量。嘴饞的時候，不妨以低醣水果（低GI）取代，天然又含豐富營養，同時具備不少纖纖，能夠促住消化。

「35921」 法則｜ 晚上9點後不進食

醫師們分享想要瘦下來，關鍵之一是調控胰島素，以免讓身體內的飢餓素失控。他們指出外國研究以四組數據小組為單位，分別為早期（下午五時後不進食）、晚期（進食時候為下午兩時至晚上十時）、自選（中午到晚上八時進食）以及常規（長達十二小時以上的飲食時段）。四組均以地中海飲食（Mediterranean diet） ：大量未精緻化的蔬果，配合適量魚肉為主的健康飲食方式進行研究，結果發現四組平均約減去3到4公斤，而早期小組的腹部脂肪比例更是明顯下降。

「吃對時間比吃對食物」更重要！

明白到5點後不進食的確存在實行困難，醫師們亦分享了「吃對時間比吃對食物」更重要的原理，建議可以晚餐減少份量，或在9點後不進食亦能有較良好的減重效果。因一整天下來比較，晚上活動量不足，身體相對不缺乏能量，而過多食物反而會激活胰島素，反而儲存過多脂肪。