洗甲水過期先別丟　3個實用妙招秒變清潔神器　這些物品光潔如新

因為開始做美甲，過去買的洗甲水放到過期卻不知道該丟還是該留嗎？丟了覺得浪費，不丟又不知道能不能繼續用。



其實，雖然過期的洗甲水不建議再用在指甲或肌膚上，但它的主要成分是「丙酮」，屬於有機溶劑，仍然能派上不少生活清潔用場！只要使用得當，就能讓過期的洗甲水發揮「二次生命」，以下整理三大實用妙招，一起來看看！

過期洗甲水3個生活清潔妙招（AI生成圖；01製圖）

過期洗甲水發揮「二次生命」，整理3個生活清潔妙招▼▼▼

1. 清潔廚房油污

廚房最容易堆積油垢，像是餐桌、瓷磚、抽油煙機等，油膩感常讓人頭痛。這時可以將洗甲水倒在抹布或棉片上，輕輕擦拭油污區域，再用清水沖洗或擦乾，油膩感立刻減少，省時又省力。

2. 擦拭電燈開關與插座

電燈開關、插座周圍常因手汗、灰塵堆積而變得黯淡，用棉籤或化妝棉沾少許洗甲水擦拭，不僅乾淨快速，清潔效果往往比洗潔精還好。不過要注意安全，避免讓液體滲入插孔，以免造成危險。

3. 去除殘膠超有效

商品標籤或貼紙撕掉後，常會殘留一層黏膩的膠痕，這時用棉片沾洗甲水敷在殘膠上幾秒，再輕輕擦拭，就能輕鬆去除，玻璃、塑膠、陶瓷等表面都適用。

注意！使用時環境需通風

洗甲水的氣味較為刺激，使用時建議保持空氣流通，避免長時間吸入。同時，避免過度接觸皮膚，以防乾燥或刺激。

過期的洗甲水雖然不能再用於卸甲，但只要善加利用，依然能在日常清潔中大派用場！

