5款秋冬必收滋潤身體乳　擺脫皮膚乾癢緊繃　附專家親授按摩手法

一到冬天，洗完澡皮膚不是繃就是癢，甚至還會起屑，其實不是你皮膚變差，而是低溫＋熱水會讓水分流失更快。這時候身體乳一定要「擦」，但更重要的是「怎麼擦」。



接下來先教你專家認證的身體乳按摩技巧，再推薦幾款冬天擦得住、香氣又加分的香氛身體乳，讓保濕變成一種享受。

專家親授！身體乳按摩用法

美國皮膚科醫學會（American Academy of Dermatology）指出，洗澡後3分鐘內、皮膚還微濕時擦身體乳，能最大程度鎖住水分。手法也很重要，建議取適量乳液，由下往上、以畫圓方式輕推按摩，避免來回大力搓揉，讓乳液慢慢吸收進角質層，而不是停留在表面。這樣不只保濕更持久，也能讓肌膚摸起來更柔軟細緻。

5款香氛身體乳讓肌膚柔軟細緻

1. CREED 金萃潤膚乳

CREED 金萃潤膚乳 300ml，NT.3580



如果你怕冬天擦身體乳會黏、會悶，CREED這罐真的可以放心。質地輕盈柔潤，推開後很快就吸收，卻又能留下剛剛好的滋潤感。維他命B5、蘆薈與乳油木果油的組合，補水、舒緩、修護一次到位，日常擦完全沒負擔。小編私心大推阿文圖斯 Aventus，鳳梨與檸檬的清新柑橘香一開始就很乾淨，後調木質香沉穩有層次，整體是那種「低調但很高級」的味道，擦完真的會忍不住一直聞自己。

2. The Body Shop 英倫玫瑰亮肌身體補濕乳

The Body Shop 英倫玫瑰亮肌身體補濕乳 200ml，$159



如果你追求的是保濕持久度，這罐就很值得收。蘊含玫瑰花瓣菁萃、乳油木果油與葵花籽油，能迅速柔潤乾燥肌膚，官方主打可維持72小時長效保水。質地好推、吸收速度快，冬天早晚擦也不黏衣服，玫瑰香氣自然不刺鼻，是那種每天用也不會膩的耐聞款，CP值很高。

3. DIOR J'adore Les Adorables 香薰美肌乳液

DIOR J'adore Les Adorables 香薰美肌乳液 200ml，$610。



J’ADORE 這款身體乳走的是清新水感派，質地一抹就融進肌膚，冬天擦也完全不厚重。配方中含有茉莉花萃取物，保濕同時留下細膩花香，香氣不張揚卻很有存在感，從早到晚都很舒服。透明圓潤的瓶身設計，完全呼應J’ADORE香水的經典輪廓，放在浴室就是好看。壓頭設計也很順手，想多擦一點按幾下就好，日常或睡前使用都很加分。

4. 歐舒丹 Rose Body Lotion 250ML

歐舒丹 Rose Body Lotion 250ML ，$290



喜歡溫柔玫瑰香的人，這罐真的很難不愛。乳液質地柔滑好推，按摩時幾乎不拉扯肌膚，滋潤度剛剛好，不會有厚重油感。香氣從前調的綠葉清新，到後調的玫瑰花蜜慢慢浮現，整體很療癒。冬天洗完澡搭配畫圓按摩，肌膚會變得又嫩又軟，像被玫瑰香氣包住一樣，很適合當作每天的放鬆儀式。

5. BVLGARI Omnia Crystalline 身體乳

BVLGARI Omnia Crystalline 身體乳 200ml，$605



這罐一推開就知道質地很細，輕盈如絲、延展度超好，按摩時完全不卡。擦在身上會有一種被溫柔包覆的感覺，保濕力夠卻不黏。香氣從清脆梨香與柑橘開場，接著蓮花與茉莉慢慢貼近肌膚，最後由檀香木與麝香收尾，整體清透又優雅，是那種「越靠近越好聞」的香味。想要冬天保濕又不想太甜、太濃，選它很安全。

