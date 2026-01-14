染髮｜6款秋冬顯白髮色推薦　舒華同款「暖陽紅橘棕」時髦又吸睛

進入秋冬的氛圍，大家的狀態OK了嗎？這個活動滿檔的時期，也別忘了把自己打理好，看不慣的布丁頭也該整理啦！



今天整理現在韓國女團們都在染的秋冬髮色圖鑑，不僅讓你擁有好氣色，顯白也是重要關鍵啦～

韓星都在染的顯白髮色（IG@newjeans_official；01製圖）

顯白秋冬髮色推薦👇👇👇

+ 25

1. 原生黑茶色

現在打開每場打歌舞台，不難發現近期韓國女團們都紛紛染起原生黑茶色，宛如天生黑髮的裝扮，不僅超減齡又無敵顯白！NewJeans全體黑茶髮散發滿滿青春氣息，或是跟太妍、(G)I-DLE薇娟隨意夾起的隨性大人自然感～如果喜歡大捲髮，aespa寧寧也將黑捲髮打開新境界！

2. 氣質深茶色

如果覺得黑髮太過沈重，那就選擇這款氣質滿滿的深茶色吧！相較於黑髮的輕盈，但依然保有不挑膚色的顯白度，就連惱人黃肌都能輕鬆駕馭。BLACKPINK的Jennie、Jisoo現在都是以深茶色的長直髮為主，或是像國民女兒－IVE張員瑛以慵懶大捲呈現，不管什麼服裝也能搭配。

3. 葡萄紅酒棕

想要有點亮度但又低調感的話，大大推薦現在TWICE 志效與aespa KARINA的葡萄紅酒棕！在室內幾近深棕色，尤其黃光咖啡廳也能顯白又不突兀，但走到陽光下超級顯色、亮眼。肌膚適合暖色調的話，這款絕對是今年秋冬的顯白本命髮色呀～捲髮系女孩染這色，更能凸顯葡萄紅酒棕層次感。

4. 栗子蜜糖棕

不管長髮、短髮，或直髮、捲髮，通通不用考慮，無腦髮色第一名絕對是百搭顯白的栗子蜜糖棕！帶著微甜氣的咖啡色系適用各種服裝、單品搭配，BLACKPINK Lisa、TWICE的娜璉、Sana，這三種不同風格的女團代表也都染上這髮色，由此可見栗子蜜糖棕色真的人人適合呀～

5. 暖陽紅橘棕

想要有點挑戰性、高調系的女孩，絕對大推暖陽紅橘棕！不僅與秋冬深色、大地色服裝成為較強烈對比，同時顯白又突出五官的紅橘棕也是現在眾多女團的首選髮色～像以往都以原生黑髮為主的(G)I-DLE舒華換完髮色後更多了女人味，NewJeans HAERIN以長直髮多點帥氣感，aespa WINTER這款短直髮的造型也被廣為討論呢！

6. 精靈奶茶金

精靈感十足的奶茶金色也是許多人在厚重服裝的秋冬會選擇的髮色！這類髮型通常會讓人有顯黑的錯覺感，重點在於需要漂色到看不見橘黃色調，或是加入一點奶茶金棕，這樣就能創造出顯白效果啦！BLACKPINK Rosé長年都以此為髮色，TWICE MOMO短髮造型就更加俏皮，aespa WINTER隨意夾出韓女的髮型也超完美～

相關文章：染髮｜4款日系時尚髮色推薦 「這顏色」顯白提升氣質不需補染（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 12

延伸閱讀：

單飛比較紅？Rosé《APT.》排名超越 BLACKPINK，更刷新 K-POP 歌曲紀錄！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】