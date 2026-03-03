2026精品香水推薦｜5款留香持久必買清單　這款連男神宋江也淪陷

2026年的精品香水重點，其實很簡單：一噴就有記憶點，而且越聞越順。不再追求過度濃烈或浮誇，而是那種第一下舒服、第二下開始上癮的香氣。



今年很多新作都把層次、留香和個人風格抓得剛剛好，不管是日常通勤、約會，還是想替自己換個氣場，都很值得投資。這篇直接幫你整理2026年必收的精品香水名單。

2026必收精品香水清單（01製圖）

2026精品香水推薦

1. Van Cleef & Arpels 梵克雅寶 Gem 璀璨珠寶淡香精

這瓶真的就是「香水界的切割寶石」。前調桃子、李子加柑橘一噴超亮，甜而不膩，馬上有存在感，荳蔻那點辛香讓整體瞬間變高級。中段伊蘭伊蘭、玫瑰、晚香玉層層堆疊，聞起來華麗但不老氣，最後木質加微甜香草收尾，性感又神秘。適合想走「低調有錢感」路線的人。

Van Cleef & Arpels 梵克雅寶 Gem 璀璨珠寶淡香精，100ml，NT.10800。



2. LOEWE 鳶尾迷情淡香精

如果你愛那種「靠近才聞得到的高級感」，這瓶真的很可以。鳶尾的粉感不走甜美，而是很冷靜、很內斂，像氣質很好但話不多的人。當歸籽的草本氣息讓香味更乾淨，提姆胡椒又偷偷加一點明亮感，整體非常有層次。適合上班、約會、重要場合，一噴就很有品味，甚至還是韓國男神宋江欽點的香氛系列呢~

LOEWE 鳶尾迷情淡香精，100ml，NT.15200。



3. LACOSTE ORIGINAL POUR FEMME 經典女性淡香精

想找一瓶「每天都能噴、怎麼聞都不膩」的香水，這款真的很安全牌。梨子加薑的開場清爽又有精神，中調茉莉溫柔不刺鼻，尾韻香草與琥珀暖暖收住，整體就是舒服、乾淨、很耐聞。粉色瓶身配金色細節也很討喜，走自然自信路線。價格親民，日常通勤超適合。

LACOSTE ORIGINAL POUR FEMME 經典女性淡香精，100ml NT.3350／60ml NT.2300／40ml NT.2000。



4. Dior 迪奧香氛世家 幸運時刻

這瓶不是走張揚路線，而是那種「越聞越喜歡」的幸運型香氛。以鈴蘭為主角，搭配白色花朵，清新、乾淨又很有氣質，完全不會甜膩。香氣像輕輕貼在皮膚上，若有似無卻很迷人。靈感來自迪奧先生的幸運鈴蘭故事，噴上去真的有種被祝福的感覺，很適合想要好運、好心情的人。

Dior 迪奧 Lucky Unisex Eau de Parfum - Floral and Fresh Notes Intensity，50ml，$1,750



5. LV x 村上隆復刻系列 Spell On You

這瓶根本是香水界的藝術品，LV x 村上隆聯名一推出就話題爆表，紅櫻桃瓶身可愛又高級，完全是收藏等級。香氣以鳶尾與玫瑰為主，浪漫但不做作，有種讓人忍不住靠近的魅力。整體氛圍甜中帶光、閃閃發亮，很適合約會或想提升戀愛運時噴。

LV x 村上隆復刻系列 Spell On You，100ml，$2,750



