美白淡斑｜醫生授4招應對皮膚斑點　成因、種類及精華推薦一文看

隨年紀增長，有發現臉上開始浮現斑斑點點嗎？雖然現今醫美盛行，能透過雷射、化學換膚等方式治療斑點，但想要讓淡斑效果能更長效維持，還是有賴搭配日常的保養多管齊下才行！



台灣臺安醫院皮膚科醫師曾德朋特別針對大家最在意的斑點困擾，分享了斑點形成的原因、類型及如何讓淡斑成效長時間維持，超級實用，趕快筆記！

皮膚科醫師教4招有效美白、淡斑，附5款保養品推薦

年紀增長皮膚斑點如何消滅，皮膚科醫師教4招有效美白、淡斑

皮膚科醫師傳授美白、淡斑重點

1. 認識斑點形成的原因

為甚麼會長斑呢？曾德朋醫師歸類斑點形成可以分成四大原因。第一，基因，通常父母多斑，下一代也會多斑；第二，荷爾蒙，包含月經週期、孕期、更年期等，對女性的影響大於男性；第三，紫外線；第四，生活型態，包含熬夜、壓力、使用不當的保養品、不當的醫學美容治療等，當肌膚發炎後就會導致色素沉澱。其中基因和荷爾蒙我們無從改變，能做的就是從防禦紫外線及改變生活型態著手。

2. 先搞懂斑點的類型

想要有感淡斑，得先了解自己長的是哪一種斑，才能夠對症找到解方！根據統計，台灣消費者有20%斑點困擾者其實搞不清楚自己是哪一種斑。曾德朋醫師說明，站在皮膚科醫師的角度，進行醫美治療斑點前，會透過特殊儀器先檢查確認斑點的類型，排除癌變的可能，再來才是追求美觀的治療。

依照斑點分布的位置，可以分成：

淺層斑點（曬斑、雀斑、老人斑）

深層斑點（顴骨母斑）

混合層斑點（肝斑、色素沉澱）



每人至少有一種以上多重複合斑，其中又以肝斑和顴骨母斑處理難度最高。

①老人斑

主要受到紫外線曝曬，是所有的斑點類型最好處理的，但打掉後還是會長，後續還是要做好防曬。

②雀斑

多受基因影響，形狀小而不規則，通常在鼻子、兩頰的位置，在冬天顏色變淡，夏天因紫外線影響會誘發，顏色看起來就會變深。

③顴骨斑

主要和基因、紫外線曝曬、荷爾蒙變化有關，位在皮下約2～3mm，會在顴骨區域出現。

④肝斑

並非是肝不好，而是顏色像肝因而得名，成因相當複雜且難以根治。除了受到基因影響，荷爾蒙改變、紫外線曝曬及生活型態如壓力也都會刺激誘發。特色為形狀不規則、大小不一，屬於混合層的斑點，通常會在兩頰、額頭成對稱分佈，以亞洲女性多為常見，是目前全世界皮膚科醫師公認最棘手的斑點問題。

⑤色素沉澱

當肌膚受傷如擠痘痘，或用到不當的保養品，在發炎後會造成色素沉澱，有機會透過擦保養品的方式幫助淡化，但要把握黃金時期（時間視破壞程度而異）。

3. 選正確有效的成分

首先要了解「美白」與「淡斑」兩者其實是不同的概念。美白的目的是為了加速黑色素代謝，試著回到天生基礎的膚色，但再怎麼努力，也不可能改變天生父母給的膚色；淡斑則是要想辦法將長出來的斑點淡化。

曾德朋醫師解釋，造成膚色變黑的原因主要是自我保護機制。像是紫外線照射，為了保護肌膚免於受傷，基底層的黑色素細胞就會生產出黑色素，或是受傷發炎後的黑色素沉澱。目前衛福部已有明確公告13種核可的美白成分，如熊果素、傳明酸等，不同成份對於黑色素合成途徑的作用效果不同。

而「淡斑」比起「美白」更為複雜。首先，得要探究斑點的類型屬於哪一種，依照不同的成因、深度，通常都需要複合式的治療，大部分的斑點不太可能只靠塗抹的方式就能完全代謝。但醫美雷射也並非萬能，如果只一味地打雷射，反而容易造成敏弱、反黑、反白。想要有感淡斑，曾德朋醫師建議要多管齊下。除了日常做好基礎的保濕及防曬，搭配美白產品加速黑色素代謝，並適時醫療&醫美介入，來達到減少斑點與延長淡斑成效。

4. 避免過度刺激性保養

頻繁的果酸煥膚、去角質等不當的保養行為，或是過度的醫學美容治療，這些都容易造成肌膚表皮受損發炎，最後導致色素沉澱。尤其是在醫美術後短時間內，更要避免過度刺激性的保養。

5. 正確防曬減少黑色素生成

「保濕和防曬做得好，美白就已經成功一半了！」紫外線曝曬是造成膚色變黑及長斑的原因之一 。想要有感美白、減少黑色素生成長斑，日常的保養還是得重視防曬，選擇使用能發揮有效防護紫外線中的長波UVA/UVA/UVB，降低刺激黑色素及斑點源頭生成，也別忘了要適時的補擦。

6. 健康生活加強代謝

造成斑點的原因之一和生活型態有關，除了外在的防曬、美白淡斑保養品、醫學美容的介入外，也可以透過內服的方式加強代謝淡斑。曾德朋醫師舉例，可以多吃抗氧化的食物幫助抗發炎，如維他命C、維他命E、莓果類、蝦紅素等。

美白淡斑保養品推薦

1. LA ROCHE-POSAY MELA B3透光淡斑精華

含MELASYLTM 麥拉色鏈、LHA 辛醯水楊酸、10% 菸鹼醯胺、肌肽、A 酯，淡斑+抗老+修復三重保養，具有極清爽質地、輕推即可迅速吸收，適合一般膚質及敏感性膚質等所有膚質使用。

LA ROCHE-POSAY MELA B3透光淡斑精華，30ml



2. CLINIQUE勻淨科研全效亮白淡斑精華

CLINIQUE經典熱賣的勻淨科研全效亮白淡斑精華，今年迎來第四代升級突破版！6段式擊黑科技，成分上添加專利UP302搭配菸鹼醯胺+雙形態維他命C，質地也升級更輕盈不黏膩，由內而外淨透亮。

CLINIQUE勻淨科研全效亮白淡斑精華，30ml/$560；50ml/$810；75ml/$1,030



3. Kiehl’s醫學維C淨白乳液

Kiehl’s醫學維C淨白乳液，添加醫學級維他命 C、菸鹼醯胺(维他命 B3)、肌肽，水潤好延展的質地，清爽且保濕，可疊擦其他保養、防曬、底妝，不打架不搓泥。

Kiehl’s醫學維C淨白乳液，100ml，$540



4. La Prairie魚子晳白緊緻聚光精萃液

打破高效煥膚需與酸類成分配合的既定藩籬，不以強勢角質剝離方式，而以從內而外加速角質循環機制研發出完全溫和無酸濃縮煥膚精萃，輕盈水凝露質地，高延展性、秒速吸收。好疊擦、不黏膩。

La Prairie魚子晳白緊緻聚光精萃液，20ml



5. ALBION 3D膠原瑩白緊緻精華液

以系列共同成分牛蒡根精萃、薰衣草和香茅精萃、稻葉精萃，另添加亮白成分菸鹼醯胺以及橄欖葉精萃、當歸根精萃、枇杷葉精萃、櫻花葉精萃、黃瓜精萃、大豆精萃等多種美白植萃。絲滑質地延展性佳，高滲透性好吸收。

ALBION 3D膠原瑩白緊緻精華液，40ml，$830



同場加映：「肝斑、曬斑、雀斑」你係邊一種？醫生教5大最有效淡斑保養對策

