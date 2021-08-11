髮型顯瘦｜梨型身材宜空氣感捲髮 　 6大身型最佳髮型配對示範

髮型要配合應臉型及五官，原來身型也是重要考慮因素？下半身臃腫的梨型身材，留直貼長髮看起來更顯胖，個子矮小的女生避免留長髮，而肩寬的你適合什麼髮型？喜歡肩上短髮，但原來只是某類身型才好看； 了自己身型配搭最佳髮型，可完美修飾臉型，更可視覺上有顯瘦效果。



了解自己身型從而選擇最佳髮型配對，除了可完美修飾臉型，更可在視覺上有顯瘦效果！（dlwlrma@Instagram）

1. 梨型身材：蓬鬆、帶空氣感的捲髮



梨型身材是亞洲女性最常見體型，臀寬、大腿粗顯得身型矮小，要在視覺上顯得整體比例較為平衡，蓬鬆的髮型（不論長、短髮）就非常適合。髮根處製造出輕盈澎度，再搭配空氣感十足的捲度，不但臉型更立體精緻，整個人看起來比例也更均衡。相反，若梨形身材再配上一頭直貼長髮，就很容易讓人把視覺焦點移到寬大的下半身。

蓬鬆的髮型（不論長、短髮）非常適合梨型身材，只要在髮根處製造出輕盈澎度，再搭配空氣感十足的捲度，這樣不但臉型會更立體精緻，整個人看起來比例也會更加均衡。（ssinz7@Instagram）

2. 蘋果型身材：旁分瀏海、微捲中長髮



要修飾上半身肥胖的蘋果形身材，重點在於把頭部比例拉長很重要，將瀏海旁分、把髮根吹蓬鬆，能有效製造出高顱頂（即髮際線最高點到頭頂的長度），頭頂的立體度可以讓視覺焦點往上移，同時搭配微捲中長髮也有助於拉長比例，看起來就會有纖瘦效果。

要修飾上半身肥胖的蘋果形身材，重點在於把頭部比例拉長很重要，因此將瀏海旁分、把髮根吹蓬鬆都能有效製造出高顱頂。（skuukzky@Instagram）

3. 個子嬌小：短髮、中短髮、層次感髮型



身高155cm或以下的嬌小女生，可以透過俐落短髮、中短髮來達到視覺增高效果，而且不僅顯高，整個人看起來也會更顯精神。建議可以再搭配具層次感的髮型，視覺上可延伸整個空間感之餘，感覺也會更輕盈高挑。

身高155cm或以下的嬌小女生，可以透過俐落短髮、中短髮來達到視覺增高效果。（chahong_official@Instagram）

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同場加映：短髮予人活潑清爽感覺，不同面型適合哪類短髮造型長臉應避免中間分界，斜瀏海短髮造型可在視覺上縮短面長；方臉型則因下頜角明顯，予人「大臉」印象，選擇短髮時長度不應太短，可保留至及肩，達到柔和腮骨線條顯小臉的效果。常見的5種面型究竟適合哪類的短髮？

▼▼▼按圖看： 方臉最忌齊劉海，圓臉則較適合直短髮？常見的5種面型究竟適合哪類的短髮▼▼▼

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同場加映：日本髮型師Eisho Takahashi 分享「骨格瀏海診斷」，5種臉型配搭不同瀏海，即使不是理想的鵝蛋臉，懂得選擇合適的瀏海，也可以將臉型的缺點收藏起來。例如圓潤、微胖臉，會刻意將兩旁頭髮留長以遮掩部份臉，但有時遮太多，會令人看起來不整潔，反而應剪修長斜瀏海，便有放大眼睛效果，把眼尾上方的頭髮捲成微彎，也可營造小臉效果。

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