腰粗早死風險高兩倍：必學3招瘦腰踢走腩肉 有助減肥不減壽！

【腰圍過粗早死】女生放假在家時，不是坐在沙發上看電視、躺在床上看手機、坐在桌前玩電腦，就是在飯桌前吃東西，不知不覺間腰圍變粗，腰部贅肉更是瘋狂增長。腰粗不單單影響外觀，更可能影響你的壽命，早死的風險隨時高兩倍！



發現自己腰圍變粗兼超標的話一定要減下來，不僅是為了美觀，更多的是為了身體健康，想多活幾年就要減腰圍！台灣電視節目《健康2.0》便曾邀請不同專家探討這問題，曾任台東醫院院長及台中縣衛生局局長的國防醫學院醫學士碩士「祝年豐」便在節目上表示腰圍確實會導致許多慢性病，例如糖尿病、心臟病和高血壓等。

【腰圍過粗早死】曾任台東醫院院長及台中縣衛生局局長的國防醫學院醫學士碩士祝年豐便在節目上表示腰圍確實會導致許多慢性病，例如糖尿病、心臟病和高血壓等。（《健康2.0》截圖）

皮帶鬆緊定生死？腰圍超標比BMI超標死亡率高

腰圍變粗不僅是外表變形而已，而是身體內的崩壞更嚴重！專家以真實數據作例子，同為1.75米高和體重70公斤的兩位男生BMI也屬正常，然而腰圍90厘米的男生比腰圍75厘米的死亡率高1.87倍！腰圍90厘米的A君與BMI超標但腰圍正常的C君與D君比，他的死亡率更是分別高2.24倍和2.42倍，所以即便BMI略微超標一點也沒有腰圍超標的問題大，真正定生死的是腰圍。

【腰圍過粗早死】即便BMI略微超標一點也沒有腰圍超標的問題大，真正定生死的是腰圍。（《健康2.0》截圖）

1招自測腰圍是否超標！

要測腰圍可以先找出肋緣和骨盆腔，然後測量腰圍的位置便是肋骨下緣與骨盆腔上緣的中間點。

【腰圍過粗早死】要測腰圍可以先找出肋緣和骨盆腔。（《健康2.0》截圖）

【腰圍過粗早死】然後測量腰圍的位置便是肋骨下緣與骨盆腔上緣的中間點。（《健康2.0》截圖）

而男生和女生的標準腰圍分別是少於90厘米和80厘米。

【腰圍過粗早死】男生和女生的標準腰圍分別是少於90厘米和80厘米。（《健康2.0》截圖）

必學3招助減重瘦腰 控制血糖讓你不變胖

現代人愛喝珍珠奶茶等台式飲品或是吃甜點，但全都是容易增胖的。而血糖控制跟胰島素有關，當食物進入身體後血糖便會慢慢升高，上升時便需要靠胰島素壓抑血糖。現代人愛暴飲暴食、大吃特喝，長期下來胰島素會慢慢發生阻抗，便可能導致糖尿病出現。因此控制血糖可以讓你不變胖，更能避免更多慢性病。

【腰圍過粗早死】現代人愛暴飲暴食大吃特喝，長期下來胰島素會慢慢發生阻抗，便可能導致糖尿病出現。（《健康2.0》截圖）

苦瓜好處多！

首先，醫師激推吃山苦瓜，據指已經有很多研究所博士發現裡面的一個苦瓜苷的一些苦瓜皂素有助促進新陳代謝和降低血糖的吸收與延緩脂肪的吸收，所以苦瓜是減少血糖上升以及減重的絕佳食材。

【腰圍過粗早死】醫師激推吃山苦瓜。（《健康2.0》截圖）

【腰圍過粗早死】苦瓜是減少血糖上升以及減重的絕佳食材。（《健康2.0》截圖）

久坐=慢性自殺

曾有研究指增加活動量半年跟沒有增加活動量的比較，光是腰圍和內藏脂肪就有大大減少。常說久坐即慢性自殺，坐太久的話身體的脂肪便會找一個地方存起來，所以即使不會每天運動也一定不能天天久坐不起！

【腰圍過粗早死】久坐即慢性自殺，坐太久的話身體的脂肪便會找一個地方存起來。（《健康2.0》截圖）

參考資料：《健康2.0》