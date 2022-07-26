紅豆水原來是錯？「這個」更有效消水腫　中醫分享最佳飲用時間

不少女生表示紅豆水具去水腫減肥功效，連女星們都掀起紅豆減肥食譜的熱潮，市面亦推出不少樽裝紅豆水出售，不過大家對這個「祛濕神器」是否真的了解呢？當中有什麼需要注意？今天《01女生》記者詢問了專業中醫師，醫師提供了有關紅豆水的功效及建議給大家有效地正確飲用，有興趣朋友不妨一看及參考一下！



紅豆水具去水腫減肥功效，連女星們都掀起紅豆減肥食譜的熱潮。（unsplash）

坊間流傳紅豆水好處多多，不僅可以祛水腫，還可以舒緩女性經期不適。在討論其功效之前，中醫師提醒大家紅豆與赤小豆的區別，由於中醫文獻記載中的紅豆多為赤小豆，因此這裡說的紅豆水其實更應該是「赤小豆水」。平日裡說的紅豆多為單純的食物，可以製作紅豆冰、紅豆沙，較少入藥；而赤小豆則藥食兩用，與紅豆比較，外觀細長，顏色偏暗紫色，其味甘平，功效有健脾利水、清熱利濕、解毒消癰。

德善堂註冊中醫師鄭禹 香港大學哲學博士 南方醫科大學針灸推拿學碩士 南方醫科大學中醫學學士

「紅豆水」正確飲用

取100毫升赤小豆，洗淨後加入1公升水，煮滾後轉細火再煮30分鐘，倒出赤小豆水即可飲用。另外，注意到便利店有樽裝紅豆水出售，其成分多為紅豆，而非赤小豆，並且還添加了糖或其他化學成分，所以還是建議大家在家煲赤小豆水，效果更為滿意。然而因赤小豆利水功效強，長期飲用恐傷陰，可能會出現口乾、疲倦、皮膚乾燥等問題，因此不建議長期飲用，水腫之人一般每星期2-3次，待水腫緩解後可停服。並且，因其有利尿的功效，不建議大家晚上臨睡前飲用，以免夜尿影響休息。

紅豆水其實更應該是「赤小豆水」。（IG@tparkhk）

「紅豆水」其他功效

《本草再新》言其可「清熱和血，利水通經，寬腸理氣。」赤小豆色紅，中醫五行入心，能清心火，與血液循環有關，除了可以緩解女性經期不適外，對因心火旺盛引起的毒素淤積和皮膚長瘡以及瘡毒膿腫等症都有明顯的預防與緩解作用。對循環系統疾病如高血壓、高血脂等有幫助。現代醫學也認為，赤小豆含有較多的皂莢甙和膳食纖維，可以促進腸道蠕動，潤腸通便。

赤小豆色紅，中醫五行入心，能清心火，與血液循環有關。（IG@clinic.ayun）

「紅豆水」禁忌

因赤小豆利水功能佳，對於尿頻、小便清長的人來說自然是不適合的。此外，身體比較瘦弱的陰虛無濕熱的人也不宜過食赤小豆。一些慢性腎病患者需要在中醫師指導下服用。

赤小豆利水功能佳，對於尿頻、小便清長的人來說自然是不適合的。（hktvmall）

中醫師其他建議

利水消腫還有一食材——薏苡仁。但考慮到氣性味偏寒，易傷脾胃，所以建議大家炒制。將薏仁放在炒製容器內，用文火加熱後炒至表面微黃色然後晾乾後即是炒薏仁。經過炒製後的薏仁藥性就偏于平和了，它的健脾作用和利濕作用都比較好。每日取15g炒薏苡仁，加水500毫升，煮滾後轉細火再煮15分鐘，倒出其水即可飲用。現在的人活動少、吃得多、愛熬夜、過食肥甘厚膩，而且生活壓力大，容易脾虛濕盛，出現頭昏身重、四肢酸懶、舌苔厚膩等症狀，這時候可以選擇食用炒薏仁來健脾利濕。並且，對於一些慢性濕疹患者，每週2-3次服用炒薏苡仁水，有緩解其症狀之效。